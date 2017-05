Rheinfelden Immer weniger Schnee: Skiclub Rheinfelden muss Ausfahrten absagen

Die Hütte des Skiclubs Rheinfelden ist für 2017 fast schon ausgebucht. Es gibt aber einen Rückgang der Mitglieder- und Teilnehmerzahlen an Kursen.

Der Skiclub Rheinfelden blickt bei seiner Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Vereinshütte erfreut sich großer Beliebtheit und ist eine wichtige Einnahmequelle. Im Oktober steigt die große Jubiläumsfeier. Nur bei den Wahlen kann der Posten des Sportwarts nicht besetzt werden. Die Wanderung zum 1. Mai war zwar ausgefallen, aber der Skiclub bot auch im vergangenen Vereinsjahr mit Wanderwochenende, Genuss-Radtour um Heidelberg, Wissenstrip ins Sauriermuseum in Frick und anderen Veranstaltungen ein buntes Programm abseits der Skipiste.

Vorsitzender Siegfried Weissenberger lobte auch den Einsatz von 18 Mitgliedern beim Hüttenrenovierungswochenende. Der Verein beteiligte sich mit einem Weinbrunnen an den Brückensensationen und führte den Skibasar in der Hebelhalle durch. Nur die Mitgliederzahl fiel von rund 270 auf 253. „Im Dezember gab es ein Novum für uns“, meinte Weissenberger. Als Auftakt ins Jubiläumsjahr zeigte der Skiclub zusammen mit dem Verein Stadtkino den Film „Eddie the Eagle“ im Kino Rheinflimmern. Im kommenden Dezember soll erneut ein Skifilm zusammen mit dem Verein Stadtkino gezeigt werden.

Höhepunkt im Jubiläumsjahr des 1967 gegründeten Skiclubs wird die Party zum Jubeljahr im Gemeindezentrum St. Josef mit italienischem Buffet, zahlreichen Darbietungen und DJ. Weissenberger berichtete von einer guten Auslastung der Hütte in Wieden. 2015 gab es ein Problem mit dem Wasser, daher mussten einige Reservierungen abgesagt werden, aber 2016 war wieder das vorherige Niveau erreicht und 2017 ist nahezu schon ausgebucht, während erste Anfragen für 2018 vorliegen. Ein Verkauf der Hütte wurde im Vorstand diskutiert, aber sich eindeutig dagegen entschieden, so Weissenberger. „Wir mussten im vergangenen Jahr 316 Absagen erteilen. Wir haben eine ganzjährig hohe Auslastung.“

Die Hütte mit 30 Betten sei in einem guten Zustand. Als nächste Maßnahmen sind die Fenster und die Dämmung im ersten Obergeschoss dran. Für den Winterbereich berichtete Skischulleiter Thomas Schacht, dass vier Kurse mit elf Kurstagen durchgeführt worden waren. Die Teilnehmerzahl lag mit rund 90 Personen niedriger als in Vorjahren, besonders beim Erwachsenenkurs mit zwölf Teilnehmern und beim Snowboardkurs mit nur acht Teilnehmern. Bei Kindern und Zwergen blieben die Zahlen mit 54 beziehungsweise 16 Teilnehmern stabil. Schacht berichtete von verschiedenen Vereins- und Jugendausfahrten. Die Tagesausfahrt nach Pizol wurde im dritten Jahr in Folge abgesagt und wird nicht mehr angeboten. Die Zwergenausfahrt wurde aufgrund von Schneemangel ebenfalls abgesagt. Insgesamt waren die Schneeverhältnisse nicht zufriedenstellend gewesen.

Bei den Wahlen stand Ali Bayer nicht mehr als Beisitzer Hütte zur Verfügung, ihm folgte Michael Maier, der zuvor Sportwart war. Dieser Posten blieb vorerst vakant. Weissenberger kündigte an, dass Barbara Weiss, Beisitzerin Grafik und Design sowie Kassenwart Dietmar Weiss nach Ablauf ihrer einjährigen Amtszeiten nicht mehr bereitstehen. Er forderte die Mitglieder auf, sich jetzt schon Gedanken zu machen, wer sich zu Wahl stellen könnte.

Der Skiclub