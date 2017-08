Rheinfelden Immer mehr Bürger wählen per Brief

Immer mehr Bürger wählen per Brief

Die Stadtverwaltung bereitet sich auf die Bundestagswahlen vor. 22 785 Einwohner sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben

Rheinfelden (ibö) Die Zeit läuft und der Wahltermin 24. September rückt näher. Die wachsende Zahl von Plakaten der Parteien machen die Bürger darauf aufmerksam, dass sie eine Entscheidung zu treffen haben. Die Stadtverwaltung hat sich lange vor der Sommerpause mit den Vorbereitungen zum Wahltag auseinandergesetzt. Jede Wahl stellt eine logistische Herausforderung dar. Es gilt sicherzustellen, dass der Ablauf reibungslos erfolgt. Hansjörg Höferlin als stellvertretender Leiter des Hauptamts bestätigt auf Anfrage, dass die Vorbereitungen weit gediehen sind. Die Wahlbenachrichtigungen, auf die die Bürger warten, werden per Post durch das Rechenzentrum in der kommenden Woche direkt an die Wahlberechtigten verschickt. Die Post soll zwischen dem 21. und 25. August im Briefkasten sein, heißt es aus dem Rathaus.

Wer bis zum 28. August immer noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, dem empfiehlt Höferlin, sich im Bürgerbüro zu melden. Auf ihrer Homepage informiert die Stadtverwaltung auch, wie online ein Wahlschein mit Unterlagen zur Briefwahl beantragt werden kann, der Wahlbezirk und die Wählernummer sind dazu anzugeben. Briefwahlunterlagen können jetzt beantragt werden.

Nach Stand vom Donnerstag sind laut Hansjörg Höferlin 22 785 Einwohner am 24. September wahlberechtigt. Die Stimmen werden in diesem Jahr in 35 Wahlbezirken ausgezählt. Die 29 Wahllokale bleiben die gleichen, neu ist aber ein sechster Briefwahlbezirk. Er wird eingerichtet, weil die Erfahrung einen Trend zur Briefwahl belegt. Höferlin verweist dazu auf 2557 Briefwähler im Jahr 2009 und einen Sprung auf 3452 im Jahr 2013. Ein weiterer Briefwahlbezirk gewährleistet eine zügige Auszählung. An Wahlhelfern fehle es trotz des höheren personellen Einsatzes nicht, heißt es, über 200 werden Dienst tun am Wahltag.