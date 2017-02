Rheinfelden Imker aus Rheinfelden sind mit der Honigernte zufrieden

Der Imkerverein Rheinfelden hält im vergangenen Jahr mehr Bienenvölker als im Jahr zuvor und gewinnt vier neue Mitglieder.

„Wenn man das Jahr so betrachtet, kann man sagen, die Ernte war zufriedenstellend.“ Eine klare Aussage von Joachim Weber, dem Vorsitzenden des Imkervereins Rheinfelden. In seiner Bilanz zum „Bienenjahr 2016“ verdeutlichte er, dass der Ertrag von Blütenhonig spärlich bis normal ausgefallen ist: „Die Sommertracht war gut, die Waldtracht in der Region war eher mäßig, im August und September konnte vereinzelt in den höheren Lagen Tannenhonig geschleudert werden.“

Das Wetter und dessen Einfluss auf die Insekten standen im Zentrum von Webers Jahres-Resümee am Donnerstagabend bei der Hauptversammlung. Sehr viel Niederschlag gab es im Januar des vergangenen Jahres, im Februar war es zu warm und zu niederschlagsreich und nach zwölf zu warmen Monaten in Folge war der März als erster Frühlingsmonat zu kalt.

Die ersten 28 Märztage waren sogar kälter als der Februar. Mit typischem Aprilwetter bot der mittlere Frühlingsmonat so ziemlich alles, was die Wetterküche zu bieten hatte, und nach einer fast sommerlichen ersten Aprildekade ging es fast nur noch bergab. Der Mai war der niederschlagsreichste Wonnemonat der vergangenen fünf Jahrzehnte, mit Temperaturen um die 29 Grad, acht Sommertage zählte der Juni.

„Die Völker entwickelten sich prächtig, es war eine große Schwarmstimmung landauf und landab. Ich wurde noch nie zu so vielen Schwärmen gerufen seit meiner Imkerei“, erzählte Joachim Weber. Trachtende in den Tal-Lagen war Ende Juli, Anfang August. Es war ein Jahr, in dem man die Honigräume frühzeitig abnehmen konnte, die Wintereinfütterung konnte frühzeitig vorgenommen werden.

Laut Joachim Weber, der Bienensachverständiger und Vortragsredner im Landesverband ist, geht der Dezember in die Wetter-Geschichtsbücher ein. Denn: „Noch nie seit über 150 Jahren gab es am Hochrhein solch einen niederschlagsarmen und sonnenscheinreichen Dezember."

