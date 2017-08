Noch sind handwerkliche Arbeiten im Gange, aber bald wird der alte Saal im Gasthaus zum Kaiser in Karsau in neuem Glanz erstrahlen.

Reinhard Felber aus Rheinfelden, der die Initiative ins Rollen brachte, die Pächterin Zaneta Mokroluska und ihr Lebensgefährte Ivan Di Grazio wollen den Kaiser wieder zu einem Ort für Kultur, Konzerte und Kleinkunst machen. Am 15. September ist das Premierenkonzert mit dem Trio Bubble Dance, in dem Felber Kontrabass spielt.

Das Gebäude des Gasthauses zum Kaiser stammt von 1895, der Saal, in dem die Bühne steht, wurde 1928 angebaut. Lange Zeit wurde dieser Saal rege genutzt, als Probelokal für Gesang- und Musikverein, für Jahreskonzerte, Jubiläen, vielerlei Festivitäten und fasnächtliche Anlässe, als geselliger und kultureller Treffpunkt. Seit der Eröffnung der Mehrzweckhalle in Karsau in den 1980er Jahren gehen die meisten Veranstaltungen dort über die Bühne.

Als Felber eines Tages diesen Saal entdeckte, kam ihm die Idee, dass man hier doch mal ein Konzert geben und die Bühne reaktivieren könnte. „Das könnte eine tolle Sache werden“, dachte sich Felber und setzte sich mit der neuen Pächterin Zaneta Mokroluska und ihrem Partner Ivan Di Grazio zusammen. Di Grazio war zuvor im Schützenmattpark in Basel tätig, wo er auch kulturelle Veranstaltungen, darunter auch Jazz offbeat Basel, begleitet hat. Die beiden jungen Gastronomen waren gleich Feuer und Flamme für Felbers Initiative. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Reinhard Felber getroffen haben und nun Bewegung hinein kommt“, sagt Di Grazio.

Der nostalgische alte Charme des Saals und der Bühne soll möglichst beibehalten werden. Der originale Fischgräten-Parkettboden wird ebenso belassen wie das große auffallende Wandbild, das eine Ansicht von Schloss Beuggen zeigt, und der originale Bühnenvorhang. Drei neue Bühnenvorhänge kommen dazu, außerdem werden neue Lichtstrahler installiert, die man steuern kann. Alle Wände werden neu gestrichen in einem hellen Mokkaton, der Rahmen der Bühne in einem dunkleren Mokkaton. Die Bühne, geschätzt sechs auf neun Meter groß, bietet ausreichend Platz für Konzerte oder auch Kabarett und Theaterstücke. „Da passt sogar eine Bigband drauf“, meint Felber. In den Saal passen circa 60 Stühle für Besucher, doch je nach Publikumsandrang lässt sich die Falttürwand zu den Gasthausräumen problemlos öffnen, sodass viel mehr Besucher in den Genuss der Konzerte und Kleinkunst kommen können. „Bis Weihnachten ist das Programm schon fertig“, erzählt Reinhard Felber, der sich um die Kontakte zu den Künstlern kümmert und die Konzertreihe organisiert, unterstützt von Ivan Di Grazio.

30 Jahre Erfahrung mit Jazz

Vorgesehen ist, alle vierzehn Tage ein Konzert oder eine andere kulturelle Veranstaltung zu machen. „Wir wollen primär lokalen Künstlern ein Podium bieten, aber wir wollen nicht nur Jazz machen“, umreißt Felber das Programm. Zum Auftakt greift der erfahrene Jazzmusiker selber in die Saiten seines Kontrabasses. Zusammen mit dem aus Budapest stammenden Pianisten Ference Marsal und dem Schlagzeuger Rainer Müller bildet Felber das Jazztrio Bubble Dance, das am 15. September das erste Konzert geben wird. Das Trio spielt ausschließlich eigene Stücke von Felber und Marsal. Felber bringt 30-jährige Erfahrung im Jazz ein, Marsal kommt aus dem Jazz und Rock, der Drummer hat schon in Rock- und Funkbands, Dixie- und Swing-Gruppen gespielt: ein kreatives, dynamisches Trio mit breitem stilistischem Spektrum.

Auch das zweite Konzert steht schon fest: Am 1. Oktober treten „Clara Krawallo Speziale and Friends“ auf. Die Hamburger Singer-Songwriter-Formation um Clara Lipski und Felix Franke (Gesang) und Gitarrist Sven Reineking wird verstärkt durch drei Gäste: den Perkussionisten Sebastian Markworth, den Bassisten Daniel Oswald aus Rheinfelden und Urs Brombach aus Karsau an Saxophon, Klarinette und Flöte. Im November ist ein Auftritt der neu gegründeten Band „Striwobra“ unter Leitung von Urs Brombach geplant. Anfang Dezember heißt es Bühne frei für die Band „Swing Five“ um den Gitarristen und Sänger Stefan Pfeffer, die bei ihrer Premiere im Februar in der Alban-Spitz-Halle in Minseln für beste Stimmung und Begeisterungsstürme sorgte. Felber hat auch schon Kontakt mit anderen Rheinfelder Musikern und Bühnenakteuren aufgenommen, etwa mit dem Kabarett „Gänseblümchen“, das im nächsten Jahr auftreten will. Geplant ist auch, eine „offene Bühne“ zu schaffen für regionale Bands, die sich bei Interesse gerne melden können.

Reinhard Felber und das Gastronomen-Paar Mokroluksa und Di Grazio sind hoch motiviert, den Kaiser als Kulturort in Karsau zu beleben und „ein schönes Flair“ in den Saal und das Lokal zu bringen. Das Team des Kaisers wird bei den kulturellen Veranstaltungen auch eine kleine, aber feine Speisekarte anbieten. „Wir freuen uns sehr darauf“, sagt Ivan Di Grazio über die neue Kulturreihe.

Die Veranstaltungen

Die Kulturreihe im Ristorante & Pizzeria Zum Kaiser in Karsau feiert Premiere am Freitag, 15. September, 19 Uhr, mit dem Jazztrio Bubble Dance. Am 1. Oktober, 19 Uhr, treten „Clara Krawallo Speziale and Friends“ auf. Kontakt unter Telefon 07623/9653940.

Weitere Infos im Internet unter www.zumkaiser-karsau.de