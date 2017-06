Rheinfelden Ilona Fritz-Schild gibt die Leitung des Familienzentrums ab

Mit diesem Weggang endet ein besonderes Kapitel fürs Familienzentrum: Ilona Fritz-Schild, seit 2011 Geschäftsführerin des Vereins, wird im Herbst die Elsa-Brändström-Straße verlassen.

Fritz-Schild war die erste hauptamtliche Geschäftsführerin, die der 1994 gegründete Verein eingestellt hatte. „Begonnen habe ich mit 25 Prozent, das wurde schnell verdoppelt“, sagt Fritz-Schild. Mittlerweile seien die administrativen Aufgaben so gewachsen, dass die Stelle auf 70 Prozent aufgestockt werden soll. „Das ist mir zu viel“, so die 47-Jährige, die zwei Kinder hat. Denn aufgrund der besonderen Struktur des Familienzentrums schaue auch sie nicht streng auf die Uhr und schreibe Überstunden auf, wenn sie nach Dienstschluss noch schnell die Spülmaschine ausräume oder ähnliches – das summiert sich. Außerdem wolle sie gerne wieder mehr in ihrem eigentlichen Beruf arbeiten, schildert die Diplom-Sozialpädagogin ihre Motivation.

Dienstleister für Familien

„Die Verwaltungsarbeit hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen“, so Fritz-Schild. Leicht fällt ihr der Abschied nicht, wie im Gespräch deutlich wird. „Die Arbeit hier war etwas ganz besonderes und hat mich geprägt.“ Den Anspruch an eine Teamkultur werde sie weiterhin haben – auch an ihren künftigen Arbeitgeber. Wohin es sie verschlägt, sei noch offen. Die sieben Jahre haben nicht nur Fritz-Schild geprägt – sie hat das Familienzentrum mit zu dem gemacht, was es heute ist: ein wichtiger Dienstleister für Familien.

„Zu Beginn habe ich eine externe Organisationsentwicklung mit ins Boot geholt“, erinnert sich Fritz-Schild. Denn der Verein, getragen vom Engagement der ehrenamtlichen Mitglieder, musste sich selbst professionalisieren. Und sah sich mit gestiegenen Ansprüchen konfrontiert. „Die Finanzgeber haben einen Leistungsanspruch ebenso wie die Familien.“ Auch hätten die Ehrenamtlichen den Anspruch, wertgeschätzt zu werden. „Vor diesem Spagat hatte ich am meisten Respekt, als ich die Stelle antrat – aber ich denke, er ist mir gelungen.“ Sie gehe mit einem guten Gefühl. „Wir haben in den letzten Jahren ein solides Paket geschnürt, an dem weitergearbeitet werden kann.“ Ganz verlässt Fritz-Schild das Familienzentrum nicht – im Verein bleibt sie weiter Mitglied.

Der Verein hält am kommenden Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr seine Hauptversammlung im Gambrinus ab.