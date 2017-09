Rheinfelden "Ich gehe nie ungeküsst nach Hause": Eine Tierfriseurin berichtet von ihrem haarigen Alltag

Karin Klemens aus Rheinfelden weiß, wie man ein Kaninchen frisiert, welches Shampoo zu welcher Art von Fell passt und wie man einen Hund dazu bringt, still sitzen zu bleiben. Zu Besuch im Tierfriseursalon Pfotenstyle.

Im Tierfriseursalon Pfotenstyle ist der Name Programm. Im Schaufenster sitzen Hundefiguren und bunte Leinen sind zu sehen, an den Wänden hängen weitere Tierbilder. Wer den Salon in der Hardtstraße betritt, wird von Gebell und Tiergerüchen empfangen und kann direkt in den Frisierbereich schauen mit der Arbeitsfläche und Hundefotos. Hier pflegt und kürzt Karin Klemens jeden Tag das Fell von Hunden und Katzen – und sogar von einem Kaninchen.

„Ich hab den besten Job der Welt, ich gehe nie ungeküsst nach Hause“, erzählt Karin Klemens lachend. Den Beruf hat die gelernte Friseurmeisterin per Zufall für sich entdeckt. „Ich habe damals ein Inserat in einer Zeitung gesehen, in der eine Aushilfe für einen Tierfriseur gesucht wurde“, erzählt Klemens, während sie die weißen Fellbüschel vom letzten Termin wegfegt. „Es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Ich habe ein paar Jahre dort gearbeitet und wir haben von einander viel gelernt. Durch meine Ausbildung zur Friseurmeisterin ist mir der Umgang mit dem Werkzeug etwas vertrauter, auch wenn die Arbeit mit den Tieren etwas komplett anderes ist“, fügt sie hinzu.

Auch ein Kaninchen zählt zu den Kunden

Tierfriseur ist in Deutschland kein Ausbildungsberuf, es gibt nur die Möglichkeit, Kurse zu belegen. „Diese reichen meiner Meinung nach nicht aus. Ohne die Erfahrung, die ich in dem Salon gesammelt habe, hätte ich mir nie zugetraut, selbst einen zu eröffnen“, meint Klemens. „In der Schweiz ist es allerdings möglich. Dort lernt man erst Tierpfleger und kann sich dann spezialisieren, unter anderem in diese Richtung. Aber daran habe ich damals nicht gedacht“, erzählt sie, während sie alles für den nächsten tierischen Kunden vorbereitet. Eröffnet hat sie Pfotenstyle im Januar vergangenen Jahres. Zu ihren Kunden zählt neben den Hunden und Katzen auch ein Angorakaninchen. „Die Verletzungsgefahr ist bei diesen wegen der dünnen Haut am größten. Es ist diffizil, aber wir haben es bisher immer gut geschafft“, erzählt Klemens über den ungewöhnlichen, langohrigen Kunden.

Für das Waschen sind spezielle Pflegemittel nötig. Karin Klemens benutzt vegane, da sie den Geruch von Nerzöl nicht mag. „Aber es muss von Tier zu Tier individuell entschieden werden, was man benutzt. Bei manchen muss Kernseife verwenden werden, weil sie auf etwas in den Pflegemitteln allergisch reagieren. Durch das kalkige Wasser hier in Rheinfelden wird das Fell dann allerdings ziemlich stumpf. Man muss einfach ausprobieren, was für wen am besten passt.“ Narkose oder das Entfernen von Zahnstein macht sie allerdings nicht, da ihr die medizinischen Kenntnisse dazu fehlen. „Manchmal bringen Besitzer Beruhigungsspritzen oder ähnliches mit, wenn ihre Lieblinge zu unruhig sind.

Das ist dann aber alles mit einem Tierarzt abgesprochen“, sagt Klemens. Ansonsten hat sie ein lockeres Kettenhalsband, dass sie unruhigen Hunden anlegt, da diese dann das Gefühl bekommen, angebunden zu sein und automatisch ruhiger werden.

Hündin Chili will erst mal flüchten

Dies ist auch bei der siebenjährigen Mischlingshündin Chili der Fall. Mit angelegtem Schwanz muss sie von ihrer Besitzerin in den Salon gezerrt werden. „Für die Tiere ist es hier wie beim Tierarzt wegen der vielen unterschiedlichen Gerüche“, erklärt Klemens lächelnd, geht auf die Hündin zu und redet ruhig auf sie ein. Dann nimmt die Friseurin ein Handtuch und trägt Chili auf den Tisch, auf dem sie ihr Fell trimmt. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch lässt die Hündin die Prozedur über sich ergehen.

„Die Tiere merken auch schon bei der Art und Weise, wie man sie anfasst und wie man ihnen entgegentritt, wie sie sich zu verhalten haben. Das macht viel aus. Gerade Respekt ist besonders wichtig“, meint Klemens ruhig, während sie mit einer Stahlbürste das lose Fell rausbürstet.

Bei unruhigen Katzen hilft ihr ihre eigene Hündin aus. „Ich hole sie dann dazu. Sie liebt Katzen und rennt ein bisschen umher. Dadurch sind diese abgelenkt und gleich viel ruhiger“, erzählt Karin Klemens schmunzelnd. Aggressive Tiere sind nur selten im Salon. „Manchmal sind auch zwei Termine nötig, wenn ein Tier viel zu unruhig ist und manchmal geht es gar nicht. Man muss flexibel und offen sein. Versuchen tue ich es immer“, erklärt sie und lächelt. Aus der Ruhe lässt sie sich offensichtlich so leicht nicht bringen.

Beruf erspart das Fitnessstudio

„Durch diesen Beruf erspare ich mir das Fitnessstudio, da es eine körperlich anstrengende Arbeit ist und viel Konzentration erfordert. Nicht jedes Tier spielt mit“, erzählt Klemens und zeigt auf eine Narbe an ihrem Handgelenk, die sie von einer Katze hat. Deutlich wird dies auch, wenn man sieht, wie sie mit ihren Werkzeugen eine Menge Fell von Chilis Körper holt und dabei noch den Hund festhalten muss – beides erfordert Kraft, Ausdauer und Konzentration.

Aber sie hat den perfekten Beruf für sich gefunden. Mit ihrer ruhigen und entspannten Art scheint sie wie geschaffen dafür. Gemerkt hat sie dies, als sie vor der Eröffnung ihres eignen Salons eine Weile im Einzelhandel gearbeitet hat und dabei sehr unglücklich war. „Ich liebe Tiere und habe sie immer gerne um mich rum. Das ist auch nötig, um diesen Job ausüben zu können. Zusätzlich kann ich meine eigenen beiden Hunde immer mitnehmen“, sagt Karin Klemens.