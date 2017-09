Rheinfelden IG Weinbau beginnt in einer Woche mit der Weinlese in Herten

IG Weinbau beginnt in einer Woche mit der Weinlese in Herten

In der nächsten Woche beginnt mit dem Regent die Lese für die 35 Winzer, die sich in der Interessengemeinschaft zusammen geschlossen haben.

Noch herrscht Ruhe im Keller der IG Weinbau Herten in der Rabenfelsstraße. Kellermeister Dietmar Leipert rüttelt regelmäßig die Flaschen mit dem 2016er-Sekt, der vor Weihnachten in den Verkauf kommt, aber nichts weist darauf hin, dass hier demnächst Hochbetrieb herrschen wird: In der nächsten Woche beginnt mit dem Regent die Lese für die 35 Winzer, die sich in der Interessengemeinschaft zusammen geschlossen haben.

Konstant hohe Temperaturen im Juli und August haben dafür gesorgt, dass sich die Trauben an den Hertener Hängen schnell entwickelt haben. Jetzt beobachten Leipert und seine Winzerfreunde aufmerksam die Oechsle- und die Säurewerte. „Ich verzichte lieber auf ein paar Grad Oechsle, wenn die Säure stimmt“, verrät der Kellermeister. Er weiß, dass der optimale Zeitpunkt zur Lese nur schwer zu treffen ist.

Neben den ablesbaren Werten verlässt er sich auf die sensorische Kontrolle und auf den Zustand der Trauben. Das Fruchtfleisch sollte bei der Lese weich sein, andererseits: „Wenn es jetzt längere Zeit regnet und ich zu lange warte, dann kann es schnell zu spät sein, weil sich Schimmelpilz bildet.“ Nach dem jetzigen Stand der Dinge wird die Hauptlese in der dritten Septemberwoche über die Bühne gehen. Den ganzen Sommer über haben Dietmar Leipert und IG-Vorsitzender Jürgen Reiske die Entwicklung in den Reben verfolgt und den aktiven Mitgliedern Empfehlungen für ihre Arbeit gegeben. 2017 ist kein einfaches Weinjahr, hat doch der Frost im April starke Schäden verursacht. „Wir rechnen mit Einbußen von 50 bis 60 Prozent“, sagt der Kellermeister, der vom 2016er-Jahrgang 12 500 Liter auf die Flasche bringen konnte.

Interessant für ihn war es zu beobachten, wie unterschiedlich die einzelnen Rebsorten die Frostnächte überstanden haben: „Während beim Weißburgunder und beim Gutedel nur noch 20 bis 30 Prozent austrieben, hatten wir beim Nobling einen fast normalen Austrieb.“

Die Folge: Der Kellermeister der IG Weinbau Herten wird in diesem Jahr weniger sortenreine Weine und dafür mehr Cuvées ausbauen. „Bei den Weißweinen wird es nur Nobling und Johanniter sortenrein geben und auf den Regent Rosé müssen wir auch verzichten“, sagt Leipert. Der Zwang zur Cuvée bringt aber ein weiteres Problem mit sich: Die einzelnen Sorten weisen bis zu zwei Wochen Unterschied im Reifegrad auf und das muss bei der Lese ausgeglichen werden.

Wenigstens ein kleines Trostpflaster bleibt den Winzern – eine Traubenreduktion ist in diesem Jahr nicht nötig. „Das hat die Natur mit dem Frost geregelt“, meint Dietmar Leipert mit einer Portion schwarzem Humor. Verschont blieben die IG-Winzer bislang auch von der Kirschessigfliege. Die regelmäßige Kontrolle der aufgestellten Fallen ergab keinen Grund zur Besorgnis. Seit gut drei Wochen sind etliche Parzellen auch mit blauen Vogelschutznetzen überspannt. Das sieht zwar nicht unbedingt schön aus, aber für den Kellermeister steht fest: „Wenn man ohnehin nur die Hälfte erntet, will man nicht, dass die Stare noch den Rest wegfressen.“

Im Keller gehen jetzt noch die letzten Vorbereitungen über die Bühne: Tanks und Bottiche werden gereinigt, die Abbeermaschine wird bereitgemacht. Und damit die Oechslemessungen hieb- und stichfest und eventuelle Fehlmessungen ausgeschlossen sind, hat der Kellermeister ein digitales Refraktometer angeschafft.