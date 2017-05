Rheinfelden IG Velo veranstaltet Sternfahrt zu Fahrradausstellung im Dreiländermuseum

Drei Fragen an Wolfgang Gorenflo zur Sternfahrt der IG Velo im Landkreis Lörrach am kommenden Freitag zum Dreiländermuseum.

Herr Gorenflo, die IG Velo lädt zur Sternfahrt nach Lörrach ins Dreiländermuseum ein. Wie anspruchsvoll ist die Strecke aus Rheinfelden? Wer ist die Zielgruppe?

Wir fahren nicht über den Dinkelberg, sondern über Grenzach-Wyhlen, weil wir uns dort mit der Ortsgruppe Wyhlen treffen und dann gemeinsam am Hörnle vorbei nach Lörrach fahren. Es ist keine besonders anspruchsvolle Tour. Wir fahren eine Stunde nach Grenzach-Wyhlen und eine Dreiviertelstunde nach Lörrach. Es ist für Alltagsradler gedacht, für alle, die das Fahrrad lieben und schätzen. Wer sich am Abend nicht nochmal aufs Fahrrad schwingen will, kann die Rückfahrt auch mit dem Zug machen.

An die Radtour schließt der Museumsbesuch an. Was wird den Teilnehmern hier geboten?

In Lörrach treffen sich die Teilnehmer aus den vier verschiedenen Richtungen Markgräflerland, Wiesental, Kandertal und Hochrhein. Es gibt einen Apéro und Museumsleiter Markus Moehring führt durch die Ausstellung. Das Thema der Ausstellung ist 200 Jahre Fahrradgeschichte: Von der Draisine zum Fahrrad. Historische Exponate wie eine Kinderdraisine von 1855 und ein Tretkurbelrad von 1870 werden gezeigt.

Was möchte die IG Velo mit der Sternfahrt erreichen?

Wir möchten daran erinnern, dass das Fahrrad 200 Jahre besteht, dass es ein tolles Fortbewegungsmittel ist. Ein Fortbewegungsmittel mit Zukunft, für Gesundheit und Umwelt, und für Spaß. Die Sternfahrt ist ein Angebot an alle, da können Familien mitfahren, aber auch Leute mit E-Bikes. Wenn wir 25 Teilnehmer aus Rheinfelden oder mehr wären, wäre das nicht schlecht.

Wolfgang Gorenflo ist Beisitzer im Vorstand der IG Velo im Landkreis Lörrach und Sprecher der IG Velo in Rheinfelden. Der 65-Jährige wohnt in Nollingen.der IG Velo findet am Freitag, 2. Juni, statt. Die Abfahrt in Rheinfelden ist um 17 Uhr im Kastanienpark