Rheinfelden IG Velo beantragt Haushaltsmittel für Radinfrastruktur

Die Interessengemeinschaft (IG) Velo hat bei Stadt und Gemeinde 60 000 Euro für den kommenden Haushalt beantragt, um die Verkehrssituation zu verbessern.

Die IG Velo hat fürs kommende Haushaltsjahr ein Budget in Höhe von 60 000 Euro bei der Stadt und den Gemeinderatsfraktionen beantragt. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Dienstag hervor. Der Grund: Die IG „erkennt im Stadtgebiet Mängel an Schnittstellen zwischen Fahrradwegen und Straßen, sprich an Stellen, an denen Radwege, die auf Gehwegen geführt werden, in Abschnitte weitergeleitet werden, in denen Radfahrer die Straße mit motorisierten Verkehrsteilnehmern teilen“, wie es in dem Schreiben heißt.

Übergänge sollen sichtbarer werden

Die IG empfiehlt, diese Übergänge sichtbar zu machen – die Fläche rot, umgeben mit weißen Linien und „möglichst mit einem Fahrradsymbol dekoriert.“ Ein Beispiel sei das Ende des Fahrradweges in der Eichbergstraße, stadtauswärts fahrend, bei der Einfahrt zum Parkplatz des Schwimmbades. Hier ende der Radweg abrupt und gehe in einen Gehweg über, der für Radfahrer nicht erlaubt sei. „Der Übergang auf die Straße sollte hier mit einer Einfädelspur erleichtert werden“, findet die IG Velo in der Mitteilung.

Wie hier gibt es laut der IG noch viele Stellen in Rheinfelden, bei denen der Radweg mit einem Gehweg kombiniert geführt auf die „autodominierte“ Straße trifft. Eine eigene gekennzeichnete Abbiegespur für Radfahrer schlägt die IG Velo für die Nollingerstraße vor, die man als Radfahrer von Nollingen her kommend als Linksabbieger in die Eichamtstraße nutzen könnte.

Selbiges gelte für die Kreuzung Nollingerstraße/ Werderstraße am Oberrheinplatz und zwar für von der Bahnlinienunterführung her kommende Radfahrer, die dort nach links in den Velostreifen in der Werderstraße einbiegen möchten. Eine Ampel, die Radfahrern keinerlei Priorität einräume, sei die Ampel am Oberrheinplatz: an dieser würde das Zusammenspiel mit Autofahrern deutlich erleichtert werden, wenn man die bestehende Fahrradampel, aus der Werderstraße kommend, zwei Sekunden vor jener der Autofahrer grün schalten würde, wie es in vielen Städten Deutschlands inzwischen Usus sei.

Bordsteinkanten werden zur Gefahr

Grundlegend weist die IG Velo auf nicht vorhandene Bordsteinabsenkungen und beschädigte Übergänge für Radfahrer an Bordsteinkanten hin, die Gefahren bergen oder zumindest zum unvermittelten Absteigen zwingen. Dies ist unter anderem ein Anlass dafür, dass die IG Velo zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur für den kommenden Haushalt beim Oberbürgermeister und den Fraktionen ein Budget in Höhe von 60 000 Euro beantragt hat.

Das Geld soll nach der Vorstellung der IG für die Ausbesserungen von Radwegen (etwa Muessmattstraße) und der Absenkungen von Bordsteinkanten und Ausbesserungen von Bordsteinabsenkungen an mehreren Stellen verwendet werden. Zudem müssten die Einfärbungen der Radstreifen an gefährlichen Stellen (etwa beim Recyclinghof) erneuert werden, ebenso die Kennzeichnungen von Radwegen. „Dieser Posten sollte unabhängig von gesonderten Radverkehrsprojekten Bestandteil im Haushalt sein“, teilt die IG abschließend bei.