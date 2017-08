Rheinfelden IG Spielplatz Schwedenstraße bekommt Preis für gutes Projekt

IG Spielplatz Schwedenstraße erhält 1000 Euro von der Stiftung „Präventive Jugendhilfe“. Ein Teil des Geldes fließt ins Ferienprogramm.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 leistet die IG Spielplatz Schwedenstraße bei unterschiedlichen Aktionen und Projekten herausragendes Engagement zum Wohle vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. Dieser vorbildliche Einsatz im Rahmen der Sozialen Stadt wurde 2006 mit dem Herzogin-Marie-Preis ausgezeichnet. Vor kurzem gab es für die Verantwortlichen erneut Grund zur Freude, denn für ihre kontinuierliche Arbeit konnten sie aus den Händen der Herzogin auch den mit 1000 Euro dotierten m Nachhaltigkeitspreis entgegennehmen.

Marie Herzogin von Württemberg ist Ratsvorsitzende und Schirmherrin der vor 25 Jahren von ihrem Schwiegervater Carl Herzog von Württemberg gegründeten Stiftung „Präventive Jugendhilfe“ mit Sitz in Tübingen, die unter dem Leitmotiv „Der Jugend eine Zukunft geben“ neue Ansätze der vorbeugenden Jugendhilfe fördern und deren Umsetzung finanziell und öffentlichkeitswirksam unterstützen will. Im Juli feierte die Stiftung im Schlosspark Friedrichshafen das 25-jährige Bestehen. Eingeladen waren unter anderem sämtliche bisherigen Preisträger. Auch eine Delegation der IG Spielplatz reiste an, um, wie die Herzogin betonte, diesen „wunderbaren Anlass zu feiern“.

Dieses Jubiläum nahm die Stiftung zum Anlass, den zwischenzeitlich 21 Preisträgern, sofern diese noch aktiv tätig sind, mit dem Nachhaltigkeitspreis zu überraschen. Für die Rheinfelder sei die Einladung eine große Ehre gewesen, berichtete Günther Schmidt vom SAK-Quartiersmanagement. Sie hätten zwar vorher etwas läuten hören, dass es den Preis gibt. „Und als wir ihn dann erhalten haben, haben wir uns total gefreut“, so Schmidt.

Auch Cornelia Rösner, Leiterin des Amtes für Familien, Jugend und Senioren, zeigte sich sehr stolz auf die Ehrenamtlichen der IG Spielplatz, die – unterstützt vom Quartiersmanagement des SAK Lörrach – den Stadtteiltreff Piffikus betreiben, viele integrative und inklusive Projekte auf den Weg bringen, ein jährliches Stadtteilfest organisieren, die Pfiffikus-Olympiade und ein Ferienprogramm auf die Beine stellen und alles in allem ein Treffpunkt für die Familien im Stadtteil Oberrheinfelden sind. Die IG im Team zu haben, so Rösner, gebe auch der Stadt große Sicherheit. „Ich kann mich auf sie verlassen und habe großes Vertrauen in ihre Arbeit“, so Rösner.

Mit Blick in die Zukunft betonte Günther Schmidt im Namen seiner Mitstreiter: „Der Nachhaltigkeitspreis bestärkt uns darin, uns weiterhin für die Kinder und Familien in Oberrheinfelden einzusetzen.“ Einen Teil des Preisgelds wolle man für die Organisation der Ferienprogramme jetzt im Sommer und im Herbst verwenden. Die Angebote und die Verpflegung für die Kinder sollen darin weiterhin kostenfrei sein. Ein weiterer Teil sei für die Schulung von Ehrenamtlichen und für die Ausstattung des Stadtteiltreffs Pfiffikus vorgesehen.