Rheinfelden Hunde im heißen Auto zurückgelassen: Tierschutzverein im Dauereinsatz

Wenn es heiß ist, müssen Tierschützer im Schnitt einmal pro Woche ausrücken, weil ein Hund in einem parkenden Auto zurückgelassen wurde.

Laut Hannelore Nuß vom Tierschutzverein Rheinfelden ist es eine fahrlässige und verantwortungslose Handlung, Tiere, insbesondere Hunde, bei sommerlichen Temperaturen im Auto zu lassen. Das gelte auch, wenn man “nur mal schnell etwas einkaufen geht".

Der Verein sei derzeit im Dauereinsatz und werde zu Pkw auf Parkplätzen, in Parkhäusern oder anderen Abstellmöglichkeiten gerufen. „Dem Tierhalter muss klar sein, dass sich schon in kürzester Zeit der Innenbereich des Fahrzeugs auf 50 Grad aufheizt“, so Nuß. Sauerstoffmangel, Übelkeit, Kreislaufprobleme und -versagen führten im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres. Es reiche auch nicht aus, das Auto im Schatten abzustellen.

Laut Nuß ist es aufmerksamen Kunden von Einkaufsmärkten und Stadtbummlern zu verdanken, dass derartige Fälle dem Tierschutz gemeldet werden. „In den meisten Fällen kommen wir rechtzeitig“, sagt Nuß. Gestorben sei in der jüngeren Vergangenheit kein im Auto zurückgelassener Hund. Dass, obwohl die Tierschützer teilweise fast 20 Minuten warten müssten, bis die Besitzer des Autos auftauchten.