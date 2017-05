Rheinfelden Hühner erhalten in Nordschwaben Gesellschaft von Hochlandrindern

Lutz Schadt züchtet nun auch Hochlandrinder in Nordschwaben. Die Familie meldet eine Nebenerwerbslandwirtschaft an.

50 Hühner hielten Lutz und Daniela Schadt in Hobbyhaltung bei Nordschwaben. Das Rathaus wollte, dass die Hühnerhäuschen wieder verschwinden, weil das Landschaftsbild gestört würde. Schadts ließen sich aber nicht unterkriegen und haben eine Nebenerwerbslandwirtschaft angemeldet. Jetzt kommt wohl eine ganze Halle mit Hunderten Hühnern und 50 Rindern auf die Wiese.

Seit dem Frühjahr 2015 halten Lutz und Daniela Schadt in kleinem Umfang Hühner und Gänse in Nordschwaben, bis die Baurechtsbehörde im Sommer 2016 zur Räumung der Hühnerhäuschen aufforderte, da „die natürliche Eigenart der Landschaft und deren Erholungswert durch die Zersiedlung des Außenbereichs beeinträchtigt“ werde. Lutz Schadt legte dagegen Widerspruch ein und ließ sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Er pachtete weitere Flächen hinzu und meldete schließlich vor etwa zweieinhalb Monaten den Nebenerwerbslandwirt an.

Mittlerweile haben die Schadts zwölf Hektar Land um Nordschwaben gepachtet und auf der Weide in Sichtweite zum Haus der Schadts grasen sechs schottische Hochlandrinder, ein Bulle und fünf Kühe, von denen eine trächtig ist. Daneben tummeln sich Hühner und Gänse. Die Hühnerhäuschen stehen noch und der Widerspruch gegen die Abrissverfügung liegt noch beim Regierungspräsidium Freiburg. „Das spielt keine Rolle mehr. Es ist angemeldet und eingetragen“, meint Lutz Schadt. Bei der Stadtverwaltung wurde der Bauantrag auf eine Rundbogenzelthalle gestellt, die für die Landwirtschaft geeignet ist. Die Halle soll ein Stück weiter den Weg hinab entstehen. Dort will Schadt alles zentral unterbringen.

Hochlandrinder, Hühner, Gänse und die landwirtschaftlichen Maschinen, die er sich angeschafft hat: Traktor, Anhänger, Mähwerk, Schwader und Schlegelmulcher. Die Halle soll zehn auf 20 Meter messen. Die Rinder brauchen nur einen Unterstand, da schottische Hochlandrinder ganzjährig auf der Weide bleiben.

Das Ehepaar hatte schon vorher die Idee, nach und nach in die Landwirtschaft einzusteigen. Durch den Ärger mit der Baurechtsabteilung haben sie nur das Tempo erhöht. Das Ziel ist jetzt, in fünf Jahren eine Fläche von 40 bis 50 Hektar Land zu pachten, um 40 Rinder zu halten. Schadt glaubt an den Erfolg. Er schätzt, dass die Investitionen in vier Jahren anfangen, sich zu rechnen. „Wir haben jetzt schon Anfragen nach dem Fleisch, obwohl noch gar nicht geschlachtet wird“, erzählt er. Das Fleisch schottischer Hochlandrinder sei begehrt, da es aufgrund der reinen Freilandhaltung eine höhere Qualität habe. „Das ist eine Rinderrasse, die langsam heranwachst und nicht gemästet wird. Chemische Futterzusätze und Mastfutter verfüttern wird prinzipiell nicht.“

Der Verkauf der Hühnereier lohnt sich jetzt schon. Für Selbstabholer bieten die Schadts Abos an. Etwa gibt es für 120 Euro zehn frische Eier pro Woche ein ganzes Jahr lang. Das sind nur 23 Cent pro Ei aus Freilandhaltung. Bei größeren Mengen wird es noch günstiger. Schadt erzählt, dass sich die Qualität der Hühnereier schon herumgesprochen habe und er auch Gastronomiebetriebe beliefere. Die Schadts werden jetzt auf 300 Legehennen und 50 Puten aufstocken. Die Zucht ist in vollem Gang. Hühner und Gänse brüten Eier auch aus.

Die männlichen Küken werden nicht aussortiert, sondern sechs Monate aufgezogen und dann geschlachtet. „Wir hoffen auf viel Nachwuchs“, sagt Schadt. Ein erster Schwung brachte 18 Sundheimer, eine bedrohte Hühnerrasse, elf weitere Hühner, vier Puten und drei Gänse. Besucher sind willkommen. Von Mai bis September gibt es immer am letzten Sonntag des Monats einen Besuchertag. Kinder dürfen unter Aufsicht die Rinder striegeln. „Wir legen Wert darauf, dass unsere Tiere zahm sind“, sagt Schadt.

Am Sonntag, 28. Mai, findet der erste Besuchertag in Nordschwaben, Straße Im Mumpfel 2, statt. Parken ist hinter der Festhalle möglich. Nachmittags sind die Tiere unter Aufsicht. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.freilandtiere-dinkelberg.de