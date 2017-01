Rheinfelden Hobbymalerinnen zaubern Gefühle auf die Leinwand

Teilnehmerinnen des offenen Malkurses im Gambrinus stellen bis zum 3. Februar ihre Acrylbilder in den Räumen der VHS Rheinfelden aus.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Farben und Gefühle bestimmen das Bild in den Fluren der Volkshochschule. Begleitet von großem Publikumsinteresse fand die Vernissage statt für die Ausstellung „Gefühle auf Leinwand“. Die 36 kleinformatigen Bilder in Acryltechnik stammen ausschließlich von

Hobbymalerinnen

aus dem offenen Malkurs, den die in Rheinfelden bekannte Malerin und Autorin Julia Mestriner-Phillipp regelmäßig im Bürgertreff Gambrinus anbietet.

Der Kurs hat erst 2014 begonnen und schon jetzt präsentieren die Teilnehmerinnen Ute Argast, Rosi Kirrmann, Heidi Kohler, die Dänin Lis Patrunk, Logitha Annalingam aus Sri Lanka, die elfjährige Samantha Wagner und ihre Mutter Linda Wagner (sie begleitete außerdem auf dem Keyboard und mit ihrem Gesang) ihre farbenfrohen Bilder. Davon zeigte sich auch VHS-Leiterin Gaby Dolabdjian beeindruckt und sie bedankte sich mit einem „großen Kompliment“, denn so betonte sie, man könne zwar Mut zum Malen haben, aber noch mehr Mut gehöre dazu, die Bilder auch anderen Menschen öffentlich zu zeigen. „Es ist schön, unsere weißen Flure mit diesen wunderbaren Farbklecksen zu versehen.“

Ebenso viel Lob gab es für die gebürtige Brasilianerin Julia Mestriner-Phillipp für ihr vielfältiges Engagement bei der VHS. Ihrem Anliegen, Menschen, die gerne malen, für ihre Leidenschaft Raum zu geben, habe die VHS gern unterstützt, sagte Gaby Dolabdjian. Im Namen der Ausstellerinnen bestätigte Ute Argast: „Es macht großen Spaß, in dieser netten Gruppe kreativ zu sein und Julia hat uns alles mit ihrem mitreißenden Temperament und ihrem Kunstverstand gut beigebracht.

“ Manche, so erinnert sich die Kursleiterin, seien anfangs noch sehr zaghaft und unsicher, ob sie den Pinsel überhaupt richtig halten. Ein paar Stunden später würde es schon fließender gehen und das Selbstbewusstsein werde stärker. Es könne sein, so Julia Mestriner-Phillipp, dass jemand zuerst nur eine einfache Blume malt, bald wird daraus ein Garten, dann kommt noch ein Wasserfall dazu oder ein Statue.

Das sind auch Motive, die die Hobbykünstlerinnen in ihren farblich-harmonischen Bildern überwiegend ausdrücken, die Liebe zur Natur, Menschen und Tieren. Aber auch angenehme Gefühle einer Urlaubstimmung oder der faszinierende Sonnenuntergang, wo sich das Licht im Wasser widerspiegelt, drücke Lebensfreude aus, meinte ein Betrachter. Ute Argast stellte die Vorlieben der Teilnehmerinnen vor und sprach dabei unter anderem von ansprechenden Bildern, wie mit viel Geduld und tausend Pinselstrichen das flauschige Federkleid eines Tieres auf die Leinwand gebracht worden ist, von der besonderen Farbintensität eines Blumenbildes oder den Werken einer „Bilderfloristin“, die Bäume und Blumen liebt, den starken Farben, mit der „die Modernistin unter uns“ die Kunst des Malers August Macke interpretiert, oder einem rauschenden Wasserfall, „man möchte sich darunter stellen um die Natur zu ertasten".

Die Ausstellung in der Volkshochschule dauert bis 3. Februar.