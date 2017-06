vor 2 Stunden sk Rheinfelden Hineingerutscht in den Ferienspaß: 111 Angebote beim Rheinfelder Sommerferienprogramm

30 Vereine, Initiativen und Einrichtungen bieten in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Rheinfelden Angebote für Kinder von vier bis 16 Jahren und älter in den Sommerferien an. Eine Besonderheit: Die Anmeldung geht dieses Jahr nur online.