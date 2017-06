Rheinfelden Hier kommen junge Forscher auf ihre Kosten: Tag der Chemie in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen am 24. Juni

Hier kommen junge Forscher auf ihre Kosten: Tag der Chemie in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen am 24. Juni

Die Initiative Chemie am Hochrhein lädt am Samstag, 24. Juni, zu einem Tag mit Experimenten und viel Information ein.

Die Initiative Chemie am Hochrhein, ein Zusammenschluss von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Bürgerinitiativen, den Landkreisen Lörrach und Waldshut, Kommunen, Institutionen und Verbänden der Wirtschaft, lädt zu einem Tag der Chemie – in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen. An diesem Tag präsentieren zahlreiche Unternehmen, der Förderverein Science & Technologie sowie das phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck Chemie zum Anfassen. In Bürgersprechstunden können Anregungen, Anfragen und Anliegen mit Vertretern der Unternehmen und der Stadtverwaltung diskutiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Tag der Chemie: Bereits um 10 Uhr geht es in Rheinfelden los, wo bis 12 Uhr vor dem Rathaus Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Vertreter der örtlichen Chemieunternehmen das Gespräch mit Bürgern suchen. Um 13 Uhr fällt der Startschuss im Haus der Begegnung in Grenzach-Wyhlen. Mit der Science-Show „Chemikant und Co“ wartet gleich zu Beginn ein Highlight auf die Besucher, heißt es weiter.

In der Show dreht sich alles um alltagsbezogene Experimente mit außergewöhnlichen Materialien. Wo begegnen einem zum Beispiel Thermolacke und was ist Lichtbeton? Darüber hinaus werden naturwissenschaftliche Phänomene erläutert und anhand einer chemischen Modellanlage erklärt, wie in der chemischen Industrie gearbeitet wird. Von 14 Uhr bis 17 Uhr zeigen dann Unternehmen aus der Region, in welchen alltäglichen Dingen ihre chemischen Produkte stecken.

Von der Laufsohle im Sportschuh, über Superabsorber in der Babywindel bis zur Zahnpasta: Chemie ist aus dem alltäglichen Leben nicht wegzudenken. Wer die Welt der Chemie kennenlernen möchte, ist bei der Ausstellung „Chemie zum Anfassen“ genau richtig. In diesem Rahmen wird auch das phaenovum Schülerforschungszentrum spannende Experimente zeigen und über das eigene Angebot für Schüler informieren. Im Haus der Begegnung wird es ebenfalls eine Bürgersprechstunde geben. Von 14 Uhr bis 16.30 Uhr werden Bürgermeister Tobias Benz und Firmenvertreter der Chemieunternehmen aus Grenzach-Wyhlen für Gespräche bereitstehen. Alle Aktionen sind kostenlos. Für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag ist gesorgt.