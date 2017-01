Rheinfelden Hertener Weinkeller platzt bald aus allen Nähten

IG Weinbau Herten liefert für den Neujahrsempfang der Stadt Rheinfelden Weine. Jungweinprobe fällt vielversprechend aus.

Der Neujahrsempfang der Stadt Rheinfelden zählt zu den herausragenden gesellschaftlichen Ereignissen zu Beginn des Jahres. Der persönliche Austausch der Gäste und das gegenseitige Kennenlernen stehen dabei im Vordergrund, genauso wie die Geselligkeit und die grenzüberschreitende Kontaktpflege mit der Zähringerstadt Rheinfelden/Schweiz.

In diesem Jahr können sich die Gäste auch über drei Spitzenweine der IG Weinbau Herten im Ausschank freuen. Damit rücken der Wein und das erfolgreiche Weinjahr 2016 noch einmal ins Blickfeld der Öffentlichkeit. In den vergangenen Jahren war sporadisch Hertener Wein, meist Rotwein, bei den Neujahrsempfängen der Stadt ausgeschenkt worden. In diesem Jahr werden jedoch erstmals Spitzenweine wie Spätburgunder Rotwein als Spätlese, der mit einer Goldmedaille ausgezeichnete Johanniter und der Weißburgunder Kabinett, allesamt edle Tropfen des Jahrgangs 2015, ausgeschenkt. Damit zollt die Stadt dem Hertener Wein ihre Anerkennung.

Im Gespräch mit dem Vorsitzenden der IG Weinbau, Jürgen Reiske, und Kellermeister Dietmar Leipert zeigen sich beide sehr erfreut, dass der Hertener Wein nun auch bei der Stadt und bei den Gästen des Neujahrsempfangs Anerkennung erfährt. Die Stadt habe im Vorfeld den Wein bestellt, ein Auftrag, dem die IG Weinbau sehr gerne nachkomme. Insgesamt sollen etwa 100 Flaschen der Sorten Spätburgunder, Johanniter und Weißburgunder zum Ausschank kommen, allesamt edle Tropfen für Weinliebhaber.

Kellermeister Dietmar Leipert lobt besonders die feine Aromatik und den harmonischen und milden Abgang des Spätburgunder Weines, den fruchtigen und frischen Geschmack des prämierten Johanniter-Weines sowie den kräftigen Abgang des Weißburgunders. Beim Weißburgunder überzeuge vor allem das gute Verhältnis zwischen Säure und Zuckergehalt. Freuen dürfen sich die Weinkenner schon jetzt auf den Jahrgang 2016 der IG Weinbau. Die Weine werden Mitte Mai in Flaschen abgefüllt und versprechen, an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen zu können.

Entsprechend äußert sich auch Markus Keller, Winzer und Weingutbesitzer aus Schliengen. Er pflegt zur IG Weinbau seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen und berät die IG Weinbau auch bei wichtigen Fragen zum Weinanbau, zur Arbeit im Rebberg und zur Hege und Pflege der Rebstöcke. Er war am Samstag zu Gast bei der traditionellen Jungweinprobe der IG Weinbau und moderierte die Blindverkostungen. Dabei zeigte er sich voll des Lobes über die Qualität der verschiedenen Sorten.

Zu den aktuellen Arbeiten im Rebberg gehört in den kommenden Wochen der Rebschnitt. Den Feinheiten des Ausbaus des Jahrgangs 2016 widmen sich Dietmar Leipert und Jürgen Reiske indes im Keller des Hauses Rabenfels. Dort werden die Möglichkeiten des Ausbaus und der Lagerung jedoch immer prekärer, denn die IG Weinbau stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Insofern hoffen die Winzer, dass sich schon bald weitere Räume im Haus Rabenfels erschließen lassen. Das letzte Wort hat in dieser Frage jedoch die Stadtverwaltung, auf deren Unterstützung die Hertener Winzer inständig hoffen.