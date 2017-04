Rheinfelden Hertener Weinbauern trifft kaltes Wetter besonders hart

Frostnächte dieser Woche vernichten Reben der Winzer der IG Weinbau. Deren Vorsitzender Jürgen Reiske beklagt einen Ernteausfall von 100 Prozent.

Herten – Die 36 Hobby-Winzer, die seit Jahren konsequent und mit beachtlichem Erfolg an der Qualität ihrer Weine arbeiten, sie gemeinschaftlich in der IG Weinbau Herten ausbauen und vermarkten, treffen die Frostnächte dieser Woche hart und im Kern.

Vorsitzender Jürgen Reiske hat mit einigen Mitgliedern am Donnerstagabend einen Rundgang durch die Reben im Steinacker gemacht und ist mit einem vernichtenden Eindruck heimgekehrt: „Es ist zu hundert Prozent alles erfroren“, teilt er auf Anfrage der Zeitung mit. Die in der Wärme der Wochen zuvor entwickelten Triebe und Blätter sehen über die gesamte Fläche bis zum Waldrand braun aus und werden somit abfallen. Damit zeichnet sich ab, dass der Jahrgang 2017 die Fässer nicht füllen wird. Das ist für die betroffenen Winzer „ein großer Schock“, betont Reiske. Auch Alfred Winkler gehört zu den Betroffenen, bei dem der Frost den Spätburgunder vernichtet hat. Nach seinen Aufzeichnungen im Herbstbuch, in dem Winzer Lesedatum, Lage und Liter notieren, kann er seit 1983 für seine Reben durchschnittliche Maischeerträge bis 800 Liter nachlesen mit der Ausnahme 1987, da hat auch der Frost zugeschlagen, so dass nur 80 Liter ins Fass kamen und 1985 nur 170 Liter. In ein paar Wochen wird sich erst zeigen, ob auch neue Sorten wie Prior oder Nobling komplett ausfallen. Nach erstem Augenschein aber ist nicht mehr viel zu erwarten. Da wo es vor wenigen Tagen noch grün war, sieht es jetzt braun aus.

Auch sogenannte Frosttriebe, die stehen bleiben für den Fall, dass der Haupttrieb Schaden nimmt, können nach Reiskes Einschätzung nicht mehr helfen. Dazu sei es bei bis Minus vier Grad nachts einfach zu kalt gewesen. Er selbst kann sich an einen solchen Rückschlag für die Winzer fast nicht erinnern. Im Vorjahr habe es leichte Frostschäden gegeben, was mit etwa 15 Prozent weniger Ertrag niederschlug, Mitte der 80er Jahre erinnert sich Reiske, habe es schon mal ein Jahr gegeben, wo er aus seinen fünf Ar eigenen Reben statt 400 Liter nur wenige Zehntliter ernten konnte. Seither verliefen die Jahre recht unbeschadet. Schutz durch Feuer in den Reben, das Luft zirkulieren lässt, würde bei so viel Grad unter Null auch nichts nützen. Es sei nur ein Glück, meint er angesichts des Schadens: „Wir machen es hobbymäßig.“ Doch die Hände in den Schoß legen, dürfen die Winzer, die eine Fläche von 2,2 Hektar bewirtschaften, auch in diesem Jahr nicht.

Auch ohne Aussicht auf Ertrag müssen die Reben nach Plan gespritzt und bearbeitet werden, damit das Holz gesund bleibt und kein Pilzbefall es schädigt. Den Winzern in Herten bleibt erst mal nur der Trost, dass 2016 ein guter Jahrgang zu werden verspricht. Die Weine werden im Weinbauinstitut Freiburg geprüft, ob sie die Voraussetzungen für Qualitätswein erfüllen. Reiske rechnet bei mehreren Sorten in Weiß und Rot sogar mit Kabinettsqualität und Spätlese.