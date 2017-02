Rheinfelden Herten rechnet fest mit Ganztagsschule

Konzept für Scheffelschule lässt den Eltern die Wahl. Genehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg steht noch aus.

Stadtverwaltung und Schulleitung planen zum Schuljahr 2017/18 die Einführung der Ganztagesschule in Wahlform. Die Eltern der Grundschüler können dann entscheiden, ob sie ihre Kinder als Ganztagsschüler oder als Regelschüler in die Scheffelschule und deren Außenstelle in Degerfelden, der Fridolinschule, schicken wollen. Lediglich die Genehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg steht noch aus, soll aber bis März erfolgen.

Die Folgen für den Stundenplan erläuterte Rektorin Marion Schrank bei der Informationsveranstaltung am Dienstag in der Scheffelhalle. Der Unterricht soll für die Ganztagsschüler an vier Nachmittagen von 8 bis 16 Uhr dauern. Degerfelder Ganztagsschüler blieben am Montagnachmittag in ihrem Ortsteil. An den anderen Tagen müssen sie nachmittags nach Herten pendeln. Wer die Kosten für den Bustransfer tragen soll, konnte noch nicht gesagt werden. Grundsätzlich sollen alle Schüler gemeinsam unterrichtet werden. Das führt dazu, dass auch die Regelschüler an einem Nachmittag Unterricht haben werden, denn zwei Schulstunden lassen sich nicht in Vormittag integrieren, da Ganztagsschüler nur fünf Schulstunden vormittags haben dürfen.

Für die Ganztagsschüler sind die anderen Nachmittage dann vorrangig mit AGs, offenen Spielzeiten und Hausaufgabenbetreuung gefüllt. Bei zwei Schulstunden müssen die Klassenverbände dann doch getrennt werden, da die Ganztagsschüler diese nachmittags ableisten, während die Regelschüler sie vormittags haben. „Das betrifft Fächer wie Sport, Musik oder Bildende Kunst“, führte Schrank aus. „Da ist auch eine Gruppenbildung mit Kindern verschiedener Klassen gut möglich.“

Die Pläne für den Umbau des Untergeschosses des Verbindungsbaus zwischen Schule und Halle zu einer Mensa stellte Eric Fiss, Amtsleiter des Gebäudemanagements Rheinfelden, vor. Der Speisesaal kommt in den Bereich der ehemaligen Gaststube, die Kegelbahn wird zur Küche. Es entsteht Platz für Technikräume, Lager und Büros. Im Außenbereich soll das Bodenniveau mittels Sitzstufen abgesenkt werden, um einen weiteren Aufenthaltsbereich herzustellen.

Der Speisesaal wird für 60 Schüler ausgelegt. Das Mittagessen kostet 3,50 Euro. Die Anlieferung soll über den ehemaligen Fahrradkeller erfolgen. Fiss geht von einer Warm-Anlieferung aus. Die Küche wird aber so ausgelegt, dass auch Platz für die Geräte bei einer Kalt-Anlieferung vorhanden ist, ohne dass die Stadt erneut bauliche Maßnahmen ergreifen muss. Der Umbau soll laut Fiss bis Jahresende abgeschlossen sein und die jetzigen Räume der Kernzeitbetreuung als vorübergehende Mensa genutzt werden. Die Betreuung über Mittag übernimmt die Awo und bietet zusätzlich für berufstätige Eltern eine einstündige Frühbetreuung vor Schulbeginn und eine einstündige Spätbetreuung nach Schulende an.

Hieran entzündete sich eine Diskussion, da die Frühbetreuung für Ganztagsschüler mit einem Preis von 25 Euro fünf Euro weniger kostet als für Regelschüler. Schrank erläuterte, dass das Angebot für Regelschüler ein Entgegenkommen der Stadt sei, da es bei der Betreuung nur Fördergelder für Ganztagsschüler gäbe. Die Spätbetreuung für die Ganztagsschüler kostet weitere 30 Euro im Monat und, zum großen Unmut der Eltern, schlägt eine zusätzliche Betreuungsstunde am Freitagmittag bis 12.40 Uhr für Regelschüler der ersten und zweiten Klasse mit weiteren 35 Euro zu Buche. Die Kosten für eine Betreuung der Ganztagskinder am Freitagnachmittag bis 14 Uhr waren noch nicht kalkuliert, da erst der Bedarf erhoben werden sollte. Dazu sollen Eltern ihr Kind als Ganztags- oder Regelschüler bis 10. März verbindlich für ein Jahr anmelden. Eine Mutter wollte wissen, was passiere, wenn man sein Kind für die Ganztagsschule anmelde, damit plane, das Regierungspräsidium die Genehmigung dann aber doch nicht erteile. Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler beschwichtigte: „Wir gehen ganz klar davon aus, dass das mit der Genehmigung klappen wird.“

Ganztagsschule

In Rheinfelden gibt es bislang zwei Grundschulen im Ganztagsbetrieb. An der Goetheschule herrscht die Wahlform, die Hans-Thoma-Schule ist eine verpflichtende Ganztagsschule. (vep)