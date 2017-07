Rheinfelden Herten geht gegen Parkproblem am Friedhof an

Herten geht gegen Parkproblem am Friedhof an

Auf dem Friedhofsparkplatz in Herten sind künftig nur noch Autos erlaubt. Außerdem soll mit einer neuer Beschilderung dem Problem Einhalt geboten werden.

In den Parkbuchten entlang des Friedhofs in Herten dürfen künftig nur noch Autos parken. Dies ist der Wunsch des Ortschaftsrats, nachdem seit langem Beschwerden über Falschparker bei der Ortsverwaltung eingingen.

In der Sitzung am Dienstag entschieden sich die Ortschaftsräte bei zwei Gegenstimmen nun eine Beschilderung an den Parkstreifen anbringen zu lassen, die nur noch Autos das Parken am Hertener Friedhof erlaubt. Einen entsprechenden Vorschlag hatte zuvor der Leiter des städtischen Ordnungsamtes, Dominic Rago, gemacht.

Er sagte, dass dies zunächst eine Möglichkeit sei, um dem wilden Parken von Kleintransportern, Wohnwagen oder anderen Fahrzeugen entgegenzuwirken. Der ursprüngliche Beschlussvorschlag sah vor, dass entlang des Friedhofs eine Parkraumausweisung in den Parkbuchten und Parkstreifen von Eigen-und Rheinfelder-Straße in Form einer zeitlichen Beschränkung von drei Stunden eingerichtet wird. Dieser Vorschlag wurde nach langer Debatte dann jedoch fallengelassen.

Ob die Neuregelung mit der Beschilderung Früchte trägt bleibt indes abzuwarten, so auch kritische Stimmen aus dem Ortschaftsrat. Einig Ortschaftsräte befürchten eine Verlagerung der parkenden Fahrzeuge in die Nebenstraßen. Einigkeit herrschte jedoch in der Überzeugung, dass es nicht sein kann, dass Besitzer ihre Fahrzeuge nicht auf den eigenen Parkplätzen abstellen, sondern stattdessen öffentlichen Parkraum missbrauchen.

Rago machte in dem Zusammenhang auch die rechtliche Situation deutlich. Danach könne die Stadt keinem vorschreiben, wo betroffene Fahrzeugbesitzer zum Beispiel ihre Zweit-oder Drittfahrzeuge abstellen. Außerdem erläuterte er, welche Fahrzeuge überhaupt im öffentlichen Raum abgestellt werden dürfen und welche Sicherheitsabstände zum Beispiel in Kreuzungsbereichen einzuhalten sind.

Rago bot an, neuralgische Bereiche aufzulisten und dem Ordnungsamt mitzuteilen. Gemeinsam mit der Polizei will er sich dann diese Bereiche in Herten ansehen, um gegebenenfalls durch Fahrbahnmarkierungen für mehr Sicherheit zu sorgen.