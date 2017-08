Rheinfelden Herten feiert bei Dorffest in den Herbst hinein

Das große Dorffest "Hertener Herbst" findet am Wochenende, 9. und 10. September, mit vielen Attraktionen und zahlreichen Gaumenfreuden statt.

Mit dem alle zwei Jahre stattfindenden Dorffest Hertener Herbst erlebt der größte Rheinfelder Stadtteil am Wochenende des 9. und 10. Septembers eine Veranstaltung, die mittlerweile weit über die Grenzen von Herten hinaus bekannt und beliebt geworden ist.

Organisiert wird die vierte Auflage der Veranstaltung vom Verein Dorfkultur Herten. Das Dorffest beginnt am Samstag, 9. September, um 17 Uhr mit den Fassanstichen, wobei neben dem Bier natürlich auch der Wein hoch im Kurs steht. Musikalisch begleitet wird der Festauftakt vom Musikverein Herten. Ort des Geschehens ist der Rathausplatz sowie die Rabenfelsstraße. Am Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr und endet gegen 18 Uhr.

Kutschfahrten an beiden Tagen

Im Mittelpunkt des Hertener Herbsts stehen auch in diesem Jahr die Vereine und Institutionen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise präsentieren und mit zahlreichen Gaumenfreuden, erfrischenden Getränken und einer breiten kulinarischen Palette aufwarten. Erstmals mit dabei sind in diesem Jahr die Rebhexen-Clique sowie die Jugend des Radsportvereins.

Freuen dürfen sich auch die jungen Besucher: Für sie haben der TuS-Herten und das St. Josefshaus eine Kinderbelustigung organisiert. Am Festsonntag wird darüber hinaus der Zirkus Spiedo des Spieldorfs Herten auftreten, während die Markhof-Ranch an beiden Festtagen zu Kutschfahrten einlädt. Mit von der Partie sind außerdem „Opa Hans“ mit seiner Fundgrube sowie die „Erste Hilfe“, die darüber informiert: „Wenn e Sanitäter bruuchsch.“

Zu den vielen Gaumenfreuden zählen Tresterwurst, Fischspezialitäten, Speckbrot, Schäufele, Winzerweggli, Suppen und Zwiebelwaie, darüber hinaus bieten die Vereine Kuchen und Torten an. Das reichhaltige Sortiment der prämierten Hertener Weine präsentiert die IG Weinbau, für die Freunde des Bieres hat Braumeister Reinhard Knispel eigens für das Fest ein „Grundmättle-Bier“ gebraut, das am Stand der Sportschützen ausgeschenkt wird. Zur musikalischen Unterhaltung tragen an beiden Festtagen verschiedene Musikgruppen bei. Am Samstagabend sorgen die Waidbachtaler für Stimmung.