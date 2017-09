Rheinfelden Herten begrüßt die bunte Jahreszeit

Der Hertener Herbst, der alle zwei Jahre rund ums Rathaus stattfindet, lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an. Die Veranstaltung zeigte dabei einmal mehr das Zusammengehörigkeitsgefühl der Vereine und Bürger.

Wenn das große Dorffest „Hertener Herbst“ alle zwei Jahre rund ums Rathaus über die Bühne geht, dann scheint sogar der Wettergott Freudentränen zu vergießen. Trotzdem war auch der Hertener Herbst 2017, der am Wochenende das Geschehen im größten Stadtteil bestimmte, ein Fest der Freude, ein Fest der Begegnung und ein Fest, das zum vierten Mal das große Zusammengehörigkeitsgefühl der Vereine und seiner Bevölkerung sehr eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Offiziell eröffnet wurde das Dorffest, an dem 26 Stände und eine Vielzahl von Vereinen mit Verköstigung um die Gunst des Publikums buhlten, am frühen Samstagabend mit dem traditionellen Fassanstich.

Dieser erfolgte aufgrund des einsetzenden Regens im Festzelt des TuS Herten, wo der Musikverein Herten mit Märschen für die Festtagsstimmung sorgte. Den Fassanstich des eigens für das Fest gebrauten Grundmättle-Biers und des Weins der IG Weinbau Herten vollzogen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller.

Besonders erfreut zeigte sich die Ortsvorsteherin darüber, dass auch beim 4. Hertener Herbst eine Delegation aus dem westfälischen Herten zu Gast sein konnte. Den Gästen rief die Ortsvorsteherin zu „ sie sind eingeladen das Fest mit allen Sinnen zu genießen.“

OB Klaus Eberhardt würdigte den wunderschön geschmückten Festplatz im Herzen von Herten und dankte den beteiligten Vereinen für die Ausrichtung des Dorffestes, das seiner Ansicht nach mindestens eine Woche hätte dauern müssen, so schön sei es. Wie beliebt das Dorffest mittlerweile ist, zeigte sich so auch an der Vielzahl von Besuchern, die trotz der widrigen Wetterverhältnisse am Samstag den Hertener Herbst besuchten.

Mit zwei Frühschoppenkonzerten der Mosch-Gruppe des Musikvereins Herten wurde das Dorffest am Sonntag fortgesetzt, während zahlreiche Kinderbelustigungen auch die kleinen Besucher zum Verweilen auf dem Dorffest einluden. Kostenlose Kutschenfahrten mit Kutschen von der Markhof-Ranch sowie der Auftritt der Alphornfreunde Herten-Degerfelden zählten zu den weiteren Attraktivitäten des Hertener Herbst 2017. Für die musikalischen Schmankerl am Samstag sorgten die Waidbachtaler, die mit fetziger Musik die Festmeile unterhielten.

Am Sonntag begeisterte der Zirkus Spiedo des Spieldorfs Herten die Besucher des Herbstfests mit einer bunten und abwechslungsreichen Show. 13 Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren hatten mit ihren Betreuern Steffen Kiefer und Peter Demmel ein buntes Programm einstudiert, das sie einem großen Publikum zeigten. „Wir sind ein inklusiver Zirkus haben Jugendliche bei uns, die seit acht Jahren dabei sind, während andere erst vor kurzem dazu gestoßen sind, von daher haben wir für jeden was eingebaut“, so Kiefer. Gezeigt wurden verschiedenste Zirkustechniken wie Comedy, Akrobatik, Jonglieren und vieles mehr.