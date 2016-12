Herten Herten: Chor mit neuem Dirigenten und Schwung

Günther Häßler leitet Gesangverein Eintracht Herten seit September. Neues Konzept soll neue Sänger locken

Seit Mitte September wird der Gesangverein Eintracht Herten von Günther Häßler musikalisch geleitet und bereitet sich intensiv aufs Konzert im Frühjahr vor. Den großen Umbau vom reinen Männerchor hin zu einem gemischten Chor mit mehreren Abteilungen hat der Verein in den vergangenen zwei Jahren hinter sich gebracht. „Jetzt befinden wir uns in der Aufbauphase“, heißt es in einem Bericht. Das bedeutet auch: Sowohl die Frauengruppe No Limits (musikalische Leitung Elaine Leypoldt) als auch das Hermannschörli der Männer (Ehrendirigent Hermann Thömann) sowie der große gemischte Chor suchen weitere Mitstreiter.

Nicht nur das Gesicht des Dirigenten ist neu, auch Repertoire, Sound und Stil des Chorgesangs wird neu interpretiert. Der Erfolg habe sich bereits in den ersten Proben gezeigt. Der Chor sei mit Elan und Freude dabei und der wirkt bereits ansteckend: Schon ein halbes Dutzend neue Sängerinnen und Sänger sind zu dem Chor dazu gestoßen. Besonders über Zuwachs von neuen Männerstimmen freut sich der Chor, aber auch weitere singfreudige Frauen sind willkommen.

Ihre Feuertaufe hat die A-Cappella-Formation No Limits bereits bestanden. Bei ihrem ersten eigenen Konzert in Kooperation mit den Liederlichen Feel-Harmonikern konnte die Gruppe aus derzeit acht Sängerinnen ein saalfüllendes Publikum mit anspruchsvollen Eigenarrangements begeistern. Die musikalische Leitung liegt bei Elaine Leypoldt. Der langen Tradition als Männerchor trägt das Hermannschörli unter der Leitung von Ehrendirigent Hermann Thomann Rechnung. Die Männer singen traditionelle Männerchorsätze, etwa zu runden Geburtstagen oder Goldenen Hochzeiten oder bilden den musikalischen Rahmen bei Trauerfeiern und anderen Anlässen.

Im April dieses Jahres gab der Gesangverein sein letztes Konzert unter der Leitung von Monika Preis. Sie hatte den Chor, bei dem erst seit 2013 Frauen mitsingen, 24 Jahre lang geleitet. Mit Häßler konnten die Sänger und Sängerinnen einen versierten Musiker als Dirigenten gewinnen.

Er leitet die Feel-Harmoniker aus Degerfelden und hat im Frühjahr die große Musicalnight mit dem Musikverein Degerfelden organisiert. In dem Projektchor waren damals bereits einige Sängerinnen aus Herten dabei, so dass Häßler im Hertener Ensemble kein völliges Neuland betreten hat.

Der Chor probt immer mittwochs ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Herten. Das Konzert ist für April 2017 geplant. Vorsitzende ist Constanze Hacker, Telefon: 07623/ 96 51 37, E-Mail: constanze.hacker@t-online.de