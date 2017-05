Rheinfelden Hermann Rösch vom Chor Ton-Art Nollingen singt seit 70 Jahren im verein

Der Chor Ton-Art Nollingen blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück und zeichnet langjährige Sänger für ihr Engagement aus.

„Hinter jedem guten Chor steht ein starker Verein.“ Mit dieser Kernaussage überraschte der Dirigent des Chores Ton-Art Nollingen, Eckhard Gab, die Mitglieder und die Vertreter der Nollinger Vereine bei der Hauptversammlung im Proberaum der Hebelhalle Nollingen.

Als „Vereinssachverständiger“ lobte der Dirigent die gute Zusammenarbeit im Vorstand, in der sich mehr Mitglieder engagieren und Änderungen und Verbesserungen anregen und dafür arbeiten. Der Frauen- und der Männerchor harmonisieren immer besser als gemischter Chor. Die Sänger und Sängerinnen seien aufgeschlossen für moderne Chorliteratur und bereit für moderne, auch schwierigere Arrangements. Der Chor Ton-Art blickte bei seiner Hauptversammlung auf ein sehr aktives Vereinsjahr zurück. Höhepunkte bildete das Jahreskonzert „One World“ im November in der Pfarrkirche Nollingen und das Benefizkonzert „Gospeltrain is coming“ im Frühjahr zu Gunsten des Tafelladens in der evangelischen Kirche in Rheinfelden. Der Tafelladen konnte mit 1200 Euro unterstützt werden. Kassiererin Ingeborg Krämer-Pitroff konnte einen grundsoliden Finanzbericht erstatten.

Der Verein