Rheinfelden Helfer im Bürgerheim (9): Graziella Hilscher arbeitet im Partnerbesuchsdienst und organisiert Ausflüge

Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie die Helfer vor, heute: Graziella Hilscher.

Bis vor rund acht Jahren haben Graziella Hilscher und ihr Mann noch im Schweizerischen Rheinfelden gewohnt, dort half sie sonntags ehrenamtlich bei ihrem früheren Arbeitgeber, der Rehaklinik, die Patienten zur Kirche und zurück zu fahren. Allerdings wurde das mit der Zeit immer schwieriger, da sonntags meist eines ihrer drei Kinder mit den jeweiligen Familien zu Besuch ist. „Das wurde mir dann einfach zu stressig,“ gesteht sie und so schaute sich Hilscher um, wo denn auf der deutschen Seite Hilfe gebraucht würde.

Wann genau sie dann zum Partnerbesuchsdienst stieß, das weiß sie nicht mehr. Gefühlt sei sie schon seit ewigen Zeiten dabei, denn sie fühle sich sehr wohl in der offenen Gruppe. Auch dass sie gebürtige Italienerin sei und manchmal nicht das beste Deutsch rede, hätte nie jemanden gestört.

Die gelernte Pflege-Assistentin war anfangs ein wenig skeptisch, in einem Altenheim zu helfen, da dieser Teil ihrer Ausbildung ihr überhaupt nicht gefallen hat. „Es kommt aber auf das Heim an, die sind ja nicht alle gleich“, das habe sie in den letzten Jahren gelernt, denn im Bürgerheim gefalle es ihr sehr gut, sagt Hilscher. Vor einer Einzelbetreuung schreckt Hilscher aber zurück, da sie Angst hat, sie könne die Grenzen nicht wahren und sich emotional zu stark einlassen.

Aus diesem Grund begleitet Hilscher die Senioren auf Ausflüge. Der Partnerbesuchsdienst organisiert davon regelmäßig einige. Egal ob zu Fastnacht, einen Kirchbesuch, Eis essen, Kaffeetrinken im Gasthaus Maien oder einen Besuch auf dem Rummel, die 76-Jährige ist dabei und hilft. Sie reicht den Senioren Essen und Trinken an oder hilft beim Toilettengang oder was sonst noch so alles nötig ist. Wenn der Weg nicht zu weit ist, schieben die Helfer die Rollstühle zum Ziel. „Geht man zu Fuß die Straßen ab, kommen bei vielen Bewohnern Erinnerungen zurück,“ erklärt Hilscher.

Dann wird plötzlich von einem Haus erzählt, dass da früher einmal stand oder eine Anekdote aus der Kindheit und bei einem Fußmarsch bleibt auch jede Menge Zeit zu reden. „Tausend Gesichter haben tausend Geschichten,“ so Hilscher. Der weiteste Weg, den die Senioren und Helfer zu Fuß zurücklegen, ist der zum Rummel auf dem Tutti-Kiesi-Gelände. Der Kirmesbesuch hat inzwischen Tradition und die Bewohner freuen sich im Voraus schon lange auf diesen Ausflug.

Seit etwa zehn Jahren lädt Schaustellerin Christine Buhmann die Bewohner des Bürgerheims jetzt schon zu ihrem Imbiss ein. Essen und Trinken ist dabei frei und ein kleines Geschenk gibt es auch noch. „Das ist Ehrensache,“ sagt sie. Und Hilscher erklärt, dass es den Bewohnern sichtlich gut tue, die Rummel-Luft zu schnuppern und ergänzt: „Was mit Musik zu tun hat ist eigentlich immer gut.“ Die meisten ließen sich von der Stimmung mitreißen und sie selbst sehe immer so gerne wie in den Menschen diese Wandlung vor sich geht und sich jemand öffnet.

Den Menschen zuzuhören, sie abzulenken und ihnen den Tag schöner zu machen, dass sei das was es braucht und wenn man dann schon mit offenen Armen erwartet würde, dann bekäme man weit mehr, als man gibt, erklärt Hilscher.

