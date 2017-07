Rheinfelden Helfer geben bei Rettungstag Einblick in ihre Aufgaben

Bei der Aktion zum 40-jährigen Bestehen des Rheinfelder Freibads konnten Zuschauer einen Einblick in den spannenden "Alltag" von DLRG, DRK, THW und Feuerwehr bekommen.

40 Jahre alt wird das Freibad Rheinfelden in diesem Jahr. Aus diesem Anlass fand am vergangenen Samstag eine Jubiläumsveranstaltung im Bad statt, der sogenannte "Rettungstag". Von 10 bis 15 Uhr richteten sich die ortsansässigen Dienste, darunter die DLRG, das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr, entlang des Liegebereichs des Freibads ein, um den Gästen einen Einblick in ihre vielseitigen Aufgaben zu geben und über neue Angebote zu informieren.

Um besonders die jüngeren Besucher auch etwas zu unterhalten, hatten sich die Vereine einige lustige oder spannende Aktionen ausgedacht, um die trockene Theorie auch mit etwas praktischer Erfahrung aufzulockern. So konnte man beim DRK nicht nur viel über die Aufgaben der Mitarbeiter erfahren, sondern auch einmal Ersthelfer sein und selbst Hand anlegen – natürlich nicht an echten Patienten, sondern an einem großen Teddybären.

Die anwesenden Sanitäter vermittelten das Grundwissen, einen Druckverband fachgerecht anzubringen oder eine stabile Seitenlage herbeiführen zu können. Schließlich kann jeder mal in die Situation kommen, Erste Hilfe leisten zu müssen, Zuhause oder im Straßenverkehr, darum geht es bei den zahlreichen Kursen, welche das DRK auch regelmäßig hier in Rheinfelden anbietet.

Daneben bot das örtliche Technische Hilfswerk (THW) einen Einblick in seine Tätigkeiten. Auch die DLRG-Ortsgruppe Rheinfelden (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) informierte Neugierige über ihre Tätigkeiten und Aufgaben. Schließlich gehe es nicht nur darum, gute Schwimmer auszubilden, sondern auch Rettungsschwimmer, die im Ernstfall zu Lebensrettern werden können. „Mitglied kann werden, wer das Seepferdchen bestanden hat und mindestens 25 Meter am Stück schwimmen kann“, so Florian Karpstein, der den Gästen gemeinsam mit Silvia Wielath und Anke Baier das Programm präsentierte.

Bei der Präsentation im Freibad ging es natürlich allen Gruppen auch darum, mögliche neue Mitglieder auf die Hilfsorganisationen aufmerksam zu machen, um die Vereine für die Zukunft zu sichern.

Für großen Spaß – und auch einen lauten Knall – sorgte bei den Besuchern auch das, was die Feuerwehr Rheinfelden mit der Ortsabteilung Warmbach vorbereitet hatte: So wurde nicht nur ein kleines Feuer gelegt, was dann von den Kindern gelöscht werden sollte, sondern auch das simuliert, was einer Haarspray- oder Deoflasche gerade in einem Freibad passieren könnte: Bekommt sie von der Sonne zu viel Wärme ab, dehnt sich der Flascheninhalt aus.

Was dann passieren kann, wenn sie explodiert, war im Umkreis von 100 Metern zu hören. „Für Personen herrscht in so einem Fall Lebensgefahr“, so Timo Gollnick, Jugendleiter der Feuerwehrabteilung Warmbach. Eintreten kann man ab zehn Jahren in die Jugendgruppe, ab 17 Jahren bei den Aktiven.