Rheinfelden Heftige Kollision auf Kreuzung - 17.000 Euro Sachschaden

Am Dienstag kam es auf der Kreuzung Müßmatt-/Alemannen-/Adolf-Senger-Straße zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos. Die Fahrzeuginsassen, darunter ein zweijähriges Kind, hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt.

Um 11.40 Uhr befuhr eine 88-jährige Frau mit ihrem VW Golf die Adolf-Senger-Straße und wollte nach links in die Müßmattstraße abbiegen.Dabei übersah sie einen auf der Müßmattstraße in Richtung Römerstraße fahrenden Ford und kollidierte mit ihm, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.Beide Autos wurden stark beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 17.000 Euro.Die Golf-Fahrerin sowie die Ford-Fahrerin und ihr mitfahrendes Kind wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.