Rheinfelden Hausbau aus Strohballen statt Beton und Stein

Beton und Stein sind die gängigen Materialen für den Wohnungsbau. Es geht aber auch anders und ökologischer, ist Frank Brauer überzeugt.

Der Malermeister aus Nollingen engagiert sich als Motor auf badischer Seite für den Aufbau eines grenzüberschreitenden Vereins im Dreiländereck Schweiz und Frankreich, um den Strohballenbau als nachhaltige und gesunde Bauweise zu fördern. Bei der ersten Dreilandmesse im Oktober im Tutti-Kiesi wird er mit dem international geführten Verein „Stroh, Paille, Paglia“ zeigen, dass sich mit Holz, Stroh und Lehm gut bauen lässt.

Seit der Gründung im Dezember arbeitet er in dem international geführten jungen Verein mit Michele Brand (Basel, Hochbauzeichnerin) und Architekt und Energieberater Thomas Dimov (Zürich) am Aufbau des Netzwerkes, um das „gesunde Bauen“, wie er sagt, im Südwesten wieder ins Bewusstsein zu bringen. Brauer hat im vergangenen Jahr in Verden im Norden Deutschlands an einem Lehmbauseminar teilgenommen, das der Fachverband für Strohballenbau Deutschland angeboten hat. Dabei wurden ihm die Augen geöffnet für die in Vergessenheit geratene alte Baukunst, die abgewandelt auch bei Fachwerkhäusern praktiziert wurde.

Brauer, der in der Oberlausitz geboren wurde und von daher mit Fachwerkbauten gut vertraut ist, findet aus mehreren Gründen Gefallen daran, Stroh als Baustoff wieder eine Zukunft zu geben. Der 40-jährige selbständige Malermeister, der berufliche Erfahrungen in den Niederlanden und der Schweiz gesammelt hat, ehe er sich 2008 zur Familiengründung in Rheinfelden niederließ, engagiert sich auch deshalb für die Strohbauprojekte, weil es ihm wichtig ist, „einen Fußabdruck in der Ökobilanz“ zu hinterlassen. Seine Erfahrung mit herkömmlichen Baustellen lehrt ihn, dass Neubauten bezogen werden, bevor sie ausgetrocknet sind, so dass es im Innern zu Schadstoffbelastungen komme.

Auch die Verschärfungen der Baugesetze zur Dämmung motivieren ihn, mit anderen zusammen das Wissen zum Bauen mit Stroh zu erweitern und weiter zugeben. Anders als Beton atme Stroh ohne Schadstoffbelastung, wenn die Innenseite mit Lehm und außen mit Kalk verputzt werde. Diese Nachhaltigkeit mache hier allerdings noch nicht viel Eindruck.

Bauherrn und Architekten im Südwesten, die Bauer auf den Strohballenbau anspricht, würden zurückhaltend auf diese Bauweise reagieren, meint er, weil sie sie in der Region nicht kennen. Dabei handle es sich um „nichts Neues, sondern eine alte Technik“. Brauer verweist auf die Niederlande, Frankreich und Schweden, wo heute tausende Häuser mit dem Naturmaterial erstellt werden. Jeder Haustyp lasse sich ohne optische Abstriche realisieren mit dem Vorteil CO2 einzusparen. Auch die Kosten bleiben laut Brauer überschaubar. Je nachdem wie viel Eigenleistung erbracht wird bei einem Ständerbau, lasse sich mit 1450 bis 2000 Euro pro Quadratmeter rechnen. Wer wenig Zeit aufwenden möchte, kann die Holzständerelemente, in die das Baustroh gepresst wird, auch in der Halle vorfertigen. Stroh in großen Mengen lasse sich auch in der Region besorgen, weiß Brauer, der Kontakt mit einem Strohbauern in Schopfheim hat. Er verweist auf die „Utopisten in Karlsruhe“, eine genossenschaftliche Initiative, die ein Wohnquartier mit Stroh und Holzständer realisiere. Brauer macht von der Vorstellung geprägt mit, etwas zu bewegen, „das Bewusstsein verändert“.

Bei einem Strohballenbau-Treffen in Bayern hat er die Mitstreiter zum Verein kennengelernt, die aus der Schweiz sind. Der Kreis hat sich auf etwa 20 ausgebaut. Auch bei Klimaschutzmanagerin Erika Höcker findet seine Initiative Interesse, hat sich die Stadt doch zum Ziel gesetzt, eine Vorreiterrolle beim Klima anzustreben. Der junge Verein „mit vielen Ideen“, wie Brauer sagt, möchte mit Energie an sinnvollen Projekten arbeiten und auch Workshops anbieten. Eine erste Aktion findet mit in Wohlen/Aargau zum Museumstag am 21. Mai statt. Dort wird „Stroh, paille, paglia“ im Stroh-Museum Vorführungen machen. Auch mit Murg am Hochrhein bestehen Verbindungen.

Für Rheinfelden hat Brauer auch eine Vision. Eine Beratungsstelle für Ökologie und Nachhaltigkeit für den BUND in einem zweistöckigen runden Gebäude in Strohballenbauweise mit Seminarraum, am besten in der Metzgergrube oder im Tutti-Kiesi. Architekt Jürgen Moser (Lörrach), Vorsitzender der Kammergruppe in der Architektenkammer Baden-Württemberg, zeigt sich auf Anfrage offen und aufgeschlossen für die Renaissance mit Baustoffen wie Lehm und auch Stroh. Er kennt auch neue Bauwerke in der Schweiz in Verbindung mit Lehm. Grundsätzlich sagt er aus Architektensicht, dass es interessiere, mit alt bewährten Konstruktionsprinzipien zu planen. Eine solche Initiative könne eine Chance sein. „Ich würde mich freuen, wenn ein Kontakt zustande käme“, damit die Ideen in die Breite gegeben werden könne.

Frank Brauer, 0178/1742738, kreawerk@gmx.de, www.stroh-paille-paglia.ch