Rheinfelden Haus Salmegg in Rheinfelden präsentiert Kunst aus Anatolien

Rheinfelden – „Kunst bedeutet Freiheit“. Dies sagte die junge Grafikerin und Illustratorin Ayse Öcal aus Istanbul bei der Eröffnung der Doppelausstellung „Kunstwerke erzählen Geschichten aus Anatolien“ und „Deine Heimat – Meine Heimat“ im Haus Salmegg. In dieser Schau sind Arbeiten von zehn jungen türkischen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Ergänzt wird das Projekt des städtischen Kulturamts durch Bilder von Schülern aus Rheinfelden und der Türkei im Stadtmuseum.

„Seid ihr mutig!“. Dies hat Kurator Ingo Nitzsche bei der Vorbereitung öfter gehört. Angesichts der politischen Lage und der aktuellen Situation in der Türkei bekomme es offensichtlich „einen mutigen Anstrich“, türkischen Künstlern eine Plattform zu geben, meinte Bürgermeisterin Diana Stöcker. Als Kulturamtsleiter Claudius Beck und Initiator Nitzsche vor drei Jahren die Idee zu diesem Projekt hatten, konnte keiner ahnen, wie sich die Lage in der Türkei entwickeln würde.

Durch die Bilder könne man einen ganz anderen, unverkrampften, künstlerischen und poetischen Blick auf die Türkei werfen, einen Blick durch die Augen der Künstler, so Stöcker. Die Künstler setzen sich mit ihrer Heimat Anatolien in verschiedensten Sichtweisen, Techniken, Themen und Stilen auseinander, erzählen Geschichten, die der Betrachter in den Bildern entdecken kann. Die Ausstellung zeige die verborgenen Reichtümer Anatoliens und die junge dynamische Kunstszene in der Türkei, ergänzte Nitzsche.

Besonders freute es die Veranstalter, dass vier der zehn Kunstschaffenden, Ayse Öcal, Ümmühan Türk, Sükran Ünes und Necdet Kutoglu, extra für die Vernissage angereist waren. Besonders für das Projekt engagiert hat sich Ayse Öcal, die in Istanbul als grafische Gestalterin arbeitet und ehrenamtlich als Kunstlehrerin in den Volkshäusern unterrichtet.

In diesen Volkshäusern können sich Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen und Armenvierteln kreativ betätigen. Öcal zeichnet auch Illustrationen für die Kinderzeitschrift „Der Drachen“, die sich für Verständigung, Toleranz und Freiheit einsetzt. Öcal sei eine mutige junge Frau. Drei ihrer Kollegen seien derzeit im Gefängnis, einer sei schwer verprügelt worden.

Ümmühan Türk, die seit kurzem im Deutschland lebt und das Kunstatelier in einem heilpädagogischen Institut leitet, zeichnet und malt Porträts auf Buchseiten und Notizzettel und gibt Einblicke in die Gefühle, Hoffnungen und Verletzlichkeit einer jungen Frau.

Aus der Künstlerstadt Kütahya kommt die Malerin Sükran Ünes, die Lehrbeauftragte an der Universität in Istanbul ist. In ihren Bildern geht es um verborgene Schichten zwischen Tradition und Gegenwart, um alte Symbole und Labyrinthe. In der Arbeiterstadt Zonguldak lebt Necet Kutoglu, der sich mit dem Thema Frieden beschäftigt und symbolisch aus Kriegsgeräten friedliche Vogelnester macht.

Andere Künstler thematisieren das Eingesperrtsein in einem Käfig, die Verstädterung, Anonymität der Masse und Orientierungslosigkeit. Viele Geschichten, Gefühle, Hoffnungen und Gedanken seien in den Arbeiten herauszulesen, so Kurator Nitzsche. Hier habe die Museumskuratorin Martina Schilling „großes Fingerspitzengefühl und Verantwortungsbewusstsein“ bewiesen. Behilflich war auch die türkische Studentin Merve Tufan. Auf Anregung von Martina Schilling sind ergänzend im Stadtmuseum Bilder von 19 Drittklässlern der Hans-Thoma-Schule Warmbach sowie von Schülern aus der Türkei zu sehen. Kunstlehrerin Claudia Himmelsbach hat ihrer dritten Klasse ein Buch vorgelesen, in dem eine deutsche Austauschschülerin durch die Türkei reist. Daraufhin haben die Schüler ihre Impressionen und Vorstellungen von der Türkei gemalt, teils auch Märchenhaftes vom Sultanspalast bis zum Gebirge mit Moschee. Fantasie- und farbenreich sind auch die Bilder der türkischen Kinder aus einer Schule in Milas und aus den Volkshäusern in Istanbul, die mit großem Eifer Eindrücke aus ihrer Heimat, ihrem Leben, ihrer Umgebung gemalt haben: zwei bemerkenswerte Ausstellungen unter einem Dach.

Beide Ausstellungen sind bis 18. Juni zu sehen, donnerstags 16 bis 20 Uhr, und samstags, sonntags und feiertags 12 bis 17 Uhr.