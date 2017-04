Rheinfelden Haus-Salmegg-Verein bekommt Resonanz auf Buch aus den Vereinigten Staaten

Die Arbeitsgruppen des Haus-Salmegg-Vereins für Kunst und Geschichte ziehen bei der Hauptversammlung eine positive Bilanz.

Haus Salmegg – der Verein für Kunst und Geschichte – hat auch im vergangenen Jahr etliche Akzente im städtischen Leben gesetzt. Zur Hauptversammlung am Mittwochabend zog Vorsitzender Klaus Eberhardt Bilanz über die vielseitige und sehr anspruchsvolle Arbeit. Die Strukturänderung im Vorstand habe sich bewährt, konstruktiver und zielstrebiger konnte gearbeitet werden, die inhaltlichen Aspekte hätten die Vorstandsberatungen dominiert. Das Wirken in der Öffentlichkeit allerdings hätten die beiden Arbeitsgruppen vollbracht.

Eberhard dankte allen, die ideenreich mitwirkten für die ehrenamtliche Arbeit. Die noch immer diskutierte Frage, ob Vernissagen von Kunstausstellungen am Freitag oder am Samstag stattfinden sollten, wäre doch am besten zu lösen, in dem man sich nur nach Möglichkeiten und Bedürfnissen der Künstler und der Zielgruppen richte. Der Verein gestalte mit den Ausstellungen ein höchst wertvolles Angebot zur Förderung regionaler Künstler. „Und vergessen wir nicht, Ziel sind auch Verkauf und Ankauf", sagte Eberhardt. „Mit solchen Werken verschönern wir städtische Einrichtungen und werten die Künstler auf.“

Herausragendes Ergebnis der Vereinsarbeit im vergangen Jahr war das Buch „Leben unter der Trikolore“, das der Arbeitskreis Geschichte herausgab. Die dargestellte Periode von 1945 bis 1949 habe maßgebliche Akzente für das heutige Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich gesetzt, deshalb bringe dieser Band 16 der Rheinfelder Hefte wichtige Erklärungen und Bewertungen der Geschichte. „Gerade in diesen Wochen spüren wir, die besondere Bedeutung unseres Verhältnisses zu Frankreich“, so Eberhardt.

Arbeitsgruppe Geschichte: Wolfgang Bocks, Sprecher der Arbeitsgruppe Geschichte, hob in seinem Bericht hervor, dass alle Schriften in freier, wissenschaftlicher Arbeit entstehen, wie es derzeit nicht einmal mehr in allen Ländern Europas selbstverständlich ist, völlig unreglementiert können die Autoren ihre Texte verfassen. „Leben unter der Trikolore“ sei das bisher umfangreichste Werk in der Reihe, immerhin 464 Seiten umfasst das Buch. Viele Reaktionen habe es ausgelöst, bei etlichen Einwohnern ließ die Lektüre eigene Erlebnisse und Erinnerungen aufleben, sodass eine Vielzahl Ergänzungen und Anmerkungen bei der Arbeitsgruppe eintrafen. Sogar aus den USA meldeten sich gebürtige Rheinfelder. Bocks bedankte sich nochmals bei der Sparkasse, die mit einem Betrag von 8000 Euro die Herstellungskosten für den Band unterstützte. Zu den neuen Projekten gehöre ein Bildband mit historischen Aufnahmen zur Stadtgestaltung, auch sei bereits ein Jubiläumsband konzipiert, der 2022 anläßlich der 100. Wiederkehr der Stadterhebung erscheinen soll. „Dafür suchen wir noch Autoren, die gerne mitarbeiten möchten“, sagte Wolfgang Bocks.

Wolfgang Bocks, Sprecher der Arbeitsgruppe Geschichte, hob in seinem Bericht hervor, dass alle Schriften in freier, wissenschaftlicher Arbeit entstehen, wie es derzeit nicht einmal mehr in allen Ländern Europas selbstverständlich ist, völlig unreglementiert können die Autoren ihre Texte verfassen. „Leben unter der Trikolore“ sei das bisher umfangreichste Werk in der Reihe, immerhin 464 Seiten umfasst das Buch. Viele Reaktionen habe es ausgelöst, bei etlichen Einwohnern ließ die Lektüre eigene Erlebnisse und Erinnerungen aufleben, sodass eine Vielzahl Ergänzungen und Anmerkungen bei der Arbeitsgruppe eintrafen. Sogar aus den USA meldeten sich gebürtige Rheinfelder. Bocks bedankte sich nochmals bei der Sparkasse, die mit einem Betrag von 8000 Euro die Herstellungskosten für den Band unterstützte. Zu den neuen Projekten gehöre ein Bildband mit historischen Aufnahmen zur Stadtgestaltung, auch sei bereits ein Jubiläumsband konzipiert, der 2022 anläßlich der 100. Wiederkehr der Stadterhebung erscheinen soll. „Dafür suchen wir noch Autoren, die gerne mitarbeiten möchten“, sagte Wolfgang Bocks. Arbeitsgruppe Kunst: Nicole Aellig-Kurz sprach für die Arbeitsgruppe Kunst, vier Ausstellungen wurden im vergangenen Jahr gestaltet, mehr als 2000 Besucher kam dazu in das Haus Salmegg. Den größten Zuspruch erreichte die Werkschau von Gabriele Menzer. Insgesamt seien sehr vielfältige Zusammenstellungen gelungen, mit denen ein breites Feld künstlerischer Techniken vorgestellt wurden. „Es ist sehr erfreulich, dass aus diesen Ausstellungen immer wieder Werke angekauft werden und in der Stadt verblieben“, sagte sie. So wurden von der Stadt aus der Gemeinschaftsexposition des Metallkünstlers Jochen Böhnert und der Malerin Pascale Hussong-Renz zwei Gemälde für das Rathaus gekauft. Für das Vereinsleben sei mit einer Exkursion der Arbeitsgruppe Kunst eine neue Form gefunden worden. Der gemeinsame Ausflug in eine Kunstgießerei habe solchen Zuspruch gefunden, dass auch 2017 eine solche themenbezogene Reise erfolge. Norbert Dietrich, stellvertretender Vorsitzender, sprach ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit dem Kulturamt an. Hier gebe die Stadt wertvolle praktische Hilfe für die Logistik und das Anbringen der Kunstwerken. Ohne diese Unterstützung wären die Ausstellungen sonst kaum zu bewältigen. Im Verein standen bei der Hauptversammlung keine Wahlen auf der Tagesordnung.

Der Verein

Der Haus-Salmegg-Verein für Kunst und Geschichte hat 177 Mitglieder. Vorsitzender ist Klaus Eberhardt, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Kunst Nicole Aellig-Kurz und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Geschichte ist Wolfgang Bocks. Kontakt info@haus-salmegg.de