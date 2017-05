Rheinfelden Harmonie bestimmt das Miteinander im Kirchenchor Nollingen, der 225 Jahre wird

Der Kirchenchor Nollingen feiert sein 225-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst am Samstag, 20. Mai, in der Kirche St. Felix und Regula.

Der Kirchenchor Nollingen besteht seit 225 Jahren. Aus diesem Anlass findet am kommenden Samstag, 20. Mai, ein Festgottesdienst mit Pfarrer Anton Frank in der Kirche St. Felix und Regula statt. Die 26 Sängerinnen und Sänger mit Dirigentin Monika Preis sowie Gastsänger aus befreundeten Vereinen singen die Rheinberger Messe in f-Moll, an der Orgel spielt Michael Felix aus Bad Säckingen.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich ein Kirchenchor über die sich ändernden Zeiten und Anschauungen hinweg über zwei Jahrhunderte so erfolgreich hält wie der Kirchenchor Cäcilienverein. Idealismus, Engagement und Harmonie bestimmen das Miteinander im Chor. Von den 225 Jahren ist nur ein geringer Anteil an Daten zugänglich. So ist aus den Kirchenbüchern von Nollingen zu ersehen, dass es schon zu früheren Zeiten „Vorsänger“ gab, aber erst im Jahre 1792 wird erwähnt, der Kirchenchor habe eine Provision für die Abhaltung der Kreuzgänge und Bittprozessionen aus der Gemeindekasse erhalten. Der Kirchenchor Cäcilienverein dürfte somit der älteste Verein von Nollingen sein.

Ob bis 1792 nur eine lose Chorgemeinschaft beziehungsweise Schola bestanden hat und wann die Gründung des Kirchenchores erfolgte, ist nicht festzustellen. Nach Rücksprache mit dem Diözesan-Cäcilien-Verband in Freiburg legte der Chor das Jahr 1792 als Gründungsjahr fest. Der heutige Chor steht unter der Leitung von Monika Preis, sie übernahm die Dirigententätigkeit vor 33 Jahren von Hans Oppel. Der Kirchenchor ist unverzichtbar, wenn es um die Gestaltung von Festen und Feiern in Nollingen während des lithurgischen Jahres geht.

Dabei haben sich die Sänger keineswegs auf das Singen von lateinischen und deutschen Messen fixiert, auch Motetten und Lieder im Wechsel zwischen Chor und Gemeinde gehören zum vielseitigen Repertoire.

Gutes haben die Sänger getan, als es darum ging, eine neue Orgel für die Nollinger Kirche zu finanzieren. Sie haben den Orgelbauverein, der im Jahre 1987 extra gegründet wurde, mit verschiedenen Projekten wie Kirchenkonzerte und Sammlungen unterstützt. Die Orgelweihe fand dann im Jahre 1995 statt. Der Kirchenchor beteiligt sich gerne am Vereinsleben in dem Ortsteil. So waren die Mitglieder von Anfang an beim Nollinger Dorffest mit einer eigenen Bewirtungsbude mit dabei, leider musste diese Aktivität aber aus Altersgründen und aus Personalmangel aufgegeben werden. Aber, so Vorsitzende Beatrice Lützelschwab: „Wenn ein anderer Verein ein Jubiläum feiert, dann treten wir gerne auf.“

Ein Höhepunkt im jüngsten Vereinsleben war ein mehrtägiger Ausflug Richtung Osten. So war es durch die Öffnung der ehemaligen DDR möglich, dass die Mitglieder der Einladung des Cäcilienvereins der Propsteigemeinde, dessen Chorleiterin Monika Preis früher war, nach Chemnitz reiste. Nachwuchssänger kann der Traditionsverein gut gebrauchen, wie Beatrice Lützelschwab meint, die seit 19 Jahren an der Spitze des Vereins steht: „Wir sind eine muntere Gemeinschaft und wer gerne bei uns mitsingen möchte, der ist herzlich willkommen."

Die Termine

20. Mai: 18 Uhr, Festgottesdienst in der Kirche Sankt Felix und Regula. Ein Flyer wird in den nächsten Tagen in ganz Rheinfelden verteilt; 19. November: Kirchenkonzert mit Orchester und Solisten. Die Singstunde findet immer freitags von 19.30 Uhr bis 21.30 im Gemeindehaus Nollingen statt.