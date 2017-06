Rheinfelden Handwerker in Zeitnot: Stadt muss Schreinerarbeiten für Kita Kunterbunt zweitgünstigstem Bieter geben

Handwerker in Zeitnot: Stadt muss Schreinerarbeiten für Kita Kunterbunt zweitgünstigstem Bieter geben

Da eine Firma aus Iffezheim den Zeitplan nicht einhalten konnte, musste der Gemeinderat die Arbeiten für 94 000 Euro an eine Firma in Zell übergeben.

Des einen Freud, des andren Leid: Während sich viele Handwerker vor Aufträgen kaum retten können, bringt das die Auftraggeber in Schwierigkeiten.

So auch die Stadt beim Projekt Kindergarten Kunterbunt. In der Regel müssen Kommunen bei öffentlichen Ausschreibungen dem günstigsten Bieter den Zuschlag geben. Im Fall der Schreinerarbeiten samt Einrichtung für die Kindertagesstätte war dies eine Firma aus Iffezheim, die ein Angebot von rund 92 000 Euro abgegeben hatte. „In unserem Bietergespräch hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Firma den Zeitplan nicht einhalten kann“, erklärte Erik Fiss, Leiter des Gebäudemanagements, in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Dessen Mitglieder mussten der Vergabe zustimmen – was sie auch taten. Für das gesamte Projekt ist es jedoch wichtig, dass der Zeitplan eingehalten wird. Dieser sieht vor, dass die Schreinerarbeiten im Juli stattfinden. Da der Termin in der Ausschreibung genannt wurde, habe die Stadt keine rechtlichen Probleme, den Bieter zu wechseln, so Fiss weiter.

Den Zuschlag hat nun eine Schreinerei aus Zell im Wiesental bekommen, die mit 94 000 Euro nur unwesentlich teurer war. „Sie hat zugesagt, den Terminplan halten zu können“, so Fiss. Hätte die günstigste Firma den Zuschlag behalten und den Terminplan nicht halten können, wäre das vermutlich teurer geworden. Die Verwaltung hat die Kosten folgendermaßen veranschlagt: Schreinerarbeiten 41 200 Euro, Empfangstheke 5900 Euro sowie Ausstattung 87 300 Euro. Damit liegt die Vergabesumme im Rahmen – wobei die Stadt noch Geld für die Terrasse und Weiteres braucht.

Insgesamt sind für den Umbau des Altbaus und den Neubau 1,4 Millionen Euro eingeplant. Zunächste werden alle Kinder in den Neubau ziehen, damit der Altbau saniert werden kann. „Daher ist der Zeitplan auch so wichtig für uns“, sagt Fiss.

Bis Jahresende sollen zehn zusätzliche Krippenplätze und 20 neue Plätze für die Ganztagsbetreuung angeboten werden. 85 Kinder können dann gleichzeitig betreut werden.