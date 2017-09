Rheinfelden Hamburg lässt grüßen bei den Märkten in Rheinfelden

Bis Sonntag bieten die Märkte mit dem Hamburger Fischmarkt ein großes Waren- und kulinarisches Angebot in der Innenstadt.

Drei Tage lang heischen lautstark Marktschreier des Hamburger Fischmarkts um Aufmerksamkeit der Kunden. Mit Fischmarkt, Waren-, Antiquitäten- und Raritätenmarkt, Wochenmarkt und verkaufsoffenem Sonntag bietet die Innenstadt ein Erlebniswochenende.

„Ich persönlich kann es nicht verstehen, dass es in unserer Innenstadt Einzelhändler gibt, die seit Oktober 2016 schimpfen und Kritik an Baumaßnahmen in Warmbach schüren und jetzt die Plattform Märkte nicht nutzen und am Sonntagsverkauf ihre Geschäfte geschlossen halten“, kritisierte Sattler bei der Eröffnung. „Auch wenn es nur wenige sind, hierzu fehlen mir die Worte.“ Der Stadtverwaltung, dem Veranstalter Dieter Maier und der Sparkasse drückte er den Dank für die Unterstützung beim verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt aus.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt führte aus, dass die Stadt intensive Bemühungen unternehme, um die Innenstadt voranzubringen. Zur Straßensperrung in Warmbach meinte er, dass der Verkehr wieder rollen werde und die Kritiker verstummen. „Der Kunde ist mündig. Wer den Umweg nicht fahren wollte, der merkt auch, dass es wieder offen ist“, so Eberhardt, der auch auf die Interessen der Warmbacher Bevölkerung verwies, denen mit dem Einbau eines lärmmindernden Asphalts nachgekommen war. Nach dem Eröffnungsapéro führte Veranstalter Dieter Maier über die Märkte.

Der Hamburger Fischmarkt ist die besondere Attraktion der „Märkte“. Marktschreier wie Aal-Hinnerk und Wurst-Herby sorgen für eine typische Fischmarkt-Stimmung. Fisch, Wurst, Obst und Nudeln wechseln in großen Mengen und in atemberaubender Geschwindigkeit die Besitzer. Bierbrunnen, große Grillstation, ein Fischbrötchenstand und eine Bude mit holländischen Fritten bieten Anlaufstellen. Am Sonntag wird auf 11 Uhr zum maritimen Frühstück eingeladen.

Auf dem Hamburger Fischmarkt wird neben den Spezialitäten auch Unterhaltung geboten. Am Samstag findet um 14 Uhr ein Wettbewerb im Bierkrugstemmen statt und um 16 Uhr ein Wettbewerb für Nachwuchsmarktschreier. Am Sonntag müssen sich dann die Profis dem Votum des Publikums stellen. Ab 14 Uhr können die Marktschreier bewertet werden. Um 16 Uhr folgt die Siegerehrung. Unter den abstimmenden Besuchern werden Körbe aus dem Sortiment der Marktschreier verlost. Neben dem Fischmarkt macht die Märkte-Veranstaltung mit Warenmarkt und Antiquitäten- und Raritätenmarkt den Besuchern ein abwechslungsreiches Angebot. Am Oberrheinplatz gibt es Waren des täglichen Gebrauchs zu geringen Preisen. Unter die Stände in der Zähringer und Karl-Fürstenberg-Straße mischen sich auch Gewerbetreibende, die für ihre Dienstleistungen werben. Kulinarische Angebote wie anatolische Spezialitäten oder Crépes verleiten zum Zugreifen.

Samstagvormittags bietet sich auch der Besuch des Rheinfelder Wochenmarkts im Kastanienpark an und die Stadtverwaltung führt zudem eine öffentliche Versteigerung von Fundsachen und Fundrädern um 10.30 Uhr beim Friedrichplatz durch. Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen dann viele Innenstadtgeschäfte ihre Pforten für die Kundschaft.

Die Märkte in der Innenstadt haben samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags von 11 bis 18 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr.