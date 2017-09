Rheinfelden Häuser wachsen am Adelberg in die Höhe

Häuser wachsen am Adelberg in die Höhe

Bebauung des Adelbergs schreitet planmäßig voran. Werner Nuß drängt auf Sanierung der Adelbergkirche.

Der Adelberg ist, seitdem Kräne und Bagger das Bild dominieren, ein anderer. Die neuen Bauvolumen bewirken einen optischen Umbruch. „Ganz schön massiv“, sagen auch Passanten. Die fünf Baukörper, die in der obersten Reihe entstehen, gehören zum ersten Bauabschnitt. 32 Wohnungen möchte die Entwicklungsgesellschaft bpd bis Frühjahr 2019 fertigstellen. Parallel zu den Arbeiten in der Adelbergstraße hat der Investor Ende August den zweiten Bauabschnitt in der Rheinbrückstraße in Arbeit genommen. Dort werden weitere 32 Wohnungen in drei Gebäuden gebaut mit Tiefgarage. Einzug soll Ende 2019 sein.

Schlag auf Schlag geht es auf der Großbaustelle. Noch stehen die Betonmauern der neuen Häuser im Rohbau. Antonius Kirsch, der verantwortlich das Projekt leitet, zeigt sich auf Anfrage mit dem Fortschritt zufrieden und auch mit dem Verkauf der entstehenden Wohnanlage: „Es gibt eine sehr große Nachfrage“ nach diesem Standort, auch von Schweizern. Nur eine Wohnung in den Gebäuden stehe noch zum Verkauf, heißt es. Somit laufe das Projekt „ganz im Plan“, sagt Kirsch.

Die fünf Gebäude in der oberen Reihe entlang der Bahnlinie werden zeitgleich fertiggestellt. Rund 25 Millionen Euro investiert bpd auf dem 10 000 Quadratmeter großen Gelände neben der Adelbergkirche in Wohnen und Parken mit Tiefgarage. Mittlerweile ist zum laufenden Bauvorhaben auch der zweite Bauabschnitt planungsrechtlich genehmigt. Im Augenblick werden direkt hinter dem neuen Geschäftssitz der Wohnbau Erdarbeiten vorgenommen. Auch dort entsteht zunächst eine Tiefgarage für 42 Wohnungen in drei mehrgeschossigen Häusern. Kirsch rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren und plant mit einer Fertigstellung Ende 2019.

Dritter Teil in Planung

Es wird noch einen dritten Bauabschnitt am Adelberg geben. Das ist das Eckgrundstück Rheinbrückstraße/Adelbergstraße, wo früher die schon lange abgebrochene alte Apotheke stand. Noch sind dort die Bürocontainer der Bauträger und zur Vermarktung aufgestapelt. Aber für Kirsch ist erklärtes Ziel, diesen Abschnitt C am Adelberg als „unseren Schlussstein an dieser wichtigen Stelle“ im laufenden Jahr ebenfalls zu planen.

Noch lasse sich zum Projekt nichts Konkretes sagen, erklärt Kirsch, erhält auch einen kleinen Wettbewerb zur Gestaltung für denkbar. Auch hier soll es Wohnbebauung geben, möglicherweise mit gewerblichen Räumen im Erdgeschoss. Der Investor bpd, der in Baden-Württemberg laut Kirsch derzeit 800 Wohneinheiten voranbringt, zeigt sich mit dem Adelberg-Projekt zufrieden: „Es ist etwas Besonderes.“

Adelbergkirche und Sanierung

Angesichts der Bautätigkeit um die historisch bedeutsame Adelbergkirche als erstes Rheinfelder Gotteshaus zeigt sich auch Werner Nuß von der altkatholischen Gemeinde rührig. Die Sanierung ist seit Jahren ein Thema, bei dem er auf Handlungsbedarf drängt. Inzwischen sieht sich Nuß „einen großen Schritt weiter“.

Mit dem Denkmalamt bestehe ein Dialog, noch im September hofft er, dass es mit Oberbürgermeister und Bauamt zu einem Termin für Absprachen komme. Nach Stand der Dinge werde es laut Nuß so aussehen, dass sich die Stadt für die Außengestaltung einsetze. Über die Finanzierung sei noch zu reden. Zunächst wird eine Summe von 8000 Euro für die Planerstellung in den Raum gestellt.

Nuß geht davon aus, dass die Anfangsmittel „gesetzt sind“, drückt aber dennoch aufs Tempo, weil die Neubauarbeiten am Adelberg weitergehen und es in diesem Zuge wichtig sei, die Drainage für den Kirchenbereich zu machen, da bpd auch den Vorplatz gestalten wird. Außerdem möchte der Denkmalschutz (Regierungspräsidium) einen Plan. Die Adelbergkirche, so der vorläufige Kurs der Gespräche, werde barrierefreier, mehrere Bankreihen vor dem Altar „können weg“, meint Nuß und der Abstimmungsprozess verlaufe mit guten Kompromissen.