Rheinfelden Händler der Innenstadt in Sorge wegen Konkurrenz in der Güterstraße

Händler der Innenstadt in Sorge wegen Konkurrenz in der Güterstraße

Mitglieder des Runden Tischs fürchten Konkurrenz durch die Güterstraße. Der Stadtmarketingverein stellt sich neu auf.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Stadtmarketingverein Pro Rheinfelden stellt sich neu auf: Die Schwerpunkte der Arbeitskreise (AK) sollen so aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Der Vorstand wurde auf der Hauptversammlung in gleicher Besetzung wiedergewählt.

Auf der Hauptversammlung hat der Stadtmarketingverein strukturelle Veränderungen beschlossen. „2013 kam es zur Gründung der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (WST), die sich insbesondere in Themenfelder mit einer hohen Affinität zu Wirtschaft und Gewerbe eingebracht hat“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. In diesem Zusammenhang sollen Aufgaben von Pro Rheinfelden auf die WST übertragen werden. Beim Stadtmarketing verlagern sich daher auch die Aufgabenschwerpunkte der drei Arbeitskreise. Das Thema Innenstadt wird vom bisherigen Arbeitskreis weiter behandelt. Der AK Themenführungen wird zum AK Tourismus/Naherholung, der besonders die Schaffung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote auf dem Dinkelberg zur Aufgabe hat. Ganz neu ist der AK Stadtjubiläum. „Da haben wir einen Schwerpunkt, der nicht alleine von Pro Rheinfelden geleistet werden kann, aber aufgrund der vorhandenen Strukturen es dort schon Instrumente gibt“, so der Oberbürgermeister.

Bei den Berichten zu den vergangenen zwei Kalenderjahren führte Geschäftsführerin Gabriele Zissel für den AK Themenführungen aus, dass sich dieser aus den 3000-Schritte-Spaziergängen entwickelt hat, die mittlerweile mit bis zu 60 Besuchern ein Selbstläufer geworden sind. „Die gleiche Gruppe organisiert auch Dorf- und Landschaftsführungen“, so Zissel. 2015 zur Entente Florale gab es vier solcher Führungen in den Ortsteilen. Auch die Organisation der öffentlichen Stadtführungen gehört zu den Aufgaben des AK. Dieser hat zudem sieben Wanderwege unter dem Namen „Rheinfelder Touren“ entwickelt. Ein Flyer sei in Vorbereitung und über die Website www.outdooractive.com verfügbar.

Für den AK Strategie berichtete der stellvertretende Vorsitzende Rainer Liebenow, dass die Arbeit des AK bis letzten November aufgeschoben wurde, da das 2013 vorgestellte Leitbild für Rheinfelden erst durch die städtischen Gremium beraten und gutgeheißen werden musste. „Mittlerweile können wir Vollzug melden“, so Liebenow.

Für den AK Innenstadt berichtete Dietmar Baum, dass sich der Runde Tisch Innenstadt zwei bis drei Mal im Jahr trifft und für Innenstadtaktionen regelmäßig 20 bis 25 Geschäfte gewonnen werden können. Er hob die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein hervor. Als neue Themen benannte Baum die Bebauung der Güterstraße, die bei manchen Geschäftsleuten Ängste auslöse, dass sich die Innenstadt verschiebe, und die Onlineauftritte von kleineren Geschäften.

Lose dem Stadtmarketingverein angeschlossen ist die IG Eichsler Umgang. Katja Höferlin von der IG berichtete, dass das wirtschaftliche Ergebnis stimme und der nach Jahrzehnten wiedereingeführte Markt eine positive Erweiterung sei. Der Kassenbericht blieb ohne Beanstandung, der Vorstand wurde entlastet. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Klaus Eberhardt, sein Stellvertreter Rainer Liebenow, Geschäftsführerin Gabriele Zissel und die Beisitzer Dietmar Baum, Gabriele Birlin-Pflüger, Heike Dages, Peter Dettelmann, Gaby Dolabdjian, Petra Maier und Holger Wick.