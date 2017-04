Rheinfelden Gymnasiasten über Deutsch-Abitur: So schlimm war's gar nicht

Geschafft: Die erste schriftliche Prüfung haben die diesjährigen Abiturienten hinter sich, am heutigen Mittwoch folgt die nächste. Wir haben Mäuschen gespielt und einige Prüflinge abgefangen.

Die Erkenntnis: Für die meisten war die Vorstellung schlimmer als die eigentliche Prüfung. Das Abitur, die allgemeine Hochschulreife, ist der höchste deutsche Schulabschluss und befähigt zum Hochschulstudium. Am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) ging es für 64 Zwölftklässler mit der schriftlichen Deutschprüfung los. Erstmals nahmen auch Schüler des VHS-Abendgymnasiums an der Prüfungen am GBG teil.

Von 8 bis 13.30 Uhr rauchten die Köpfe der Schüler in einem Kellerraum der Mensa und im D-Trakt, dem der Schule vorgelagerten Flachbau. Als eine der ersten kommt Lara Hirtle aus Zimmer D01. Sie strahlt Gelassenheit aus. „Ich habe mich nur auf ein Thema vorbereitet“, erzählt Hirtle. „Textgebundene Erörterung. Das liegt mir, das mache ich auch in Gemeinschaftskunde.“ Zur Vorbereitung hat sie sich die Aufgaben aus den letzten Abitur-Jahrgängen angeschaut. „Es gibt einen Zeitungsartikel, man muss die Kernaussagen zusammenfassen und die Meinung des Autors kritisch hinterfragen. Es war schwieriger als in den letzten Jahren, aber dennoch machbar“, sagt Hirtle. „Ich war sehr aufgeregt, aber so schlimm war es gar nicht.“

Abendgymnasium erstmals dabei

Ihr Klassenkamerad Calvin Knobloch sieht es ähnlich. „Ich hab‘ mich gar nicht vorbereitet. Ich wusste im Vorfeld, was ich nehm‘, und hab‘ mich da sicher gefühlt“, sagt Knobloch. Er hat ebenfalls die textgebundene Erörterung gewählt. „Das Thema war Medien. Das war okay.“ Ein bisschen nervös vor der Prüfung war er schon, aber jetzt ist er sich ganz sicher. „Das wäre die erste Deutschprüfung, die ich total verhau‘.“

Vom Abendgymnasium kommt die 22-jährige Elena Miyoshi. „Das war jetzt eine Erfahrung“, schnauft sie schwer erkältet. „Fünfeinhalb Stunden ist schon sehr lange.“ Sie hat sich für die Aufgabe des Werkvergleichs entschieden und dazu die drei Werke Dantons Tod, Homo Faber und Agnes vorbereitet. „Agnes kam jetzt gar nicht dran. Dann hätte man über drei Bücher schreiben können, das wäre einfacher gewesen“, sagt Miyoshi. David Quici hat sich auch für den Werkvergleich entschieden. „Ich hab‘ die Lektüren noch mal überflogen und die wichtigsten Vergleichspunkte angeschaut“, erzählt er. „Ob alles richtig ist, weiß ich nicht, aber mein Gefühl ist okay. Vorher war ich schon relativ aufgeregt.“

Deutsch dürfte auch nicht das Lieblingsfach seiner Klassenkameradin Stefania Lamano sein, die die gleiche Aufgabe wählte. „Ich hab im Vorfeld alle Vergleichspunkte wie Tod und Freiheit aufgeschrieben. Selbstbild kam dran“, sagt sie. „Ich war ganz gut vorbereitet und hab auch gut geschlafen. Aber ich hab‘s mir schlimmer vorgestellt.“

Palli Kamilowa kommt auch vom Abendgymnasium. Die 27-Jährige hat sich ebenfalls für den Vergleich entschieden. „Es war klar, dass ich das nehmen würde. Ich habe die Lektürenhilfen gekauft und durchgearbeitet, und bin das Unterrichtsmaterial nochmal durchgegangen. Ich denke, es war ganz in Ordnung.“ Am Morgen sei sie noch furchtbar nervös gewesen, aber in dem Moment, als sie sich an ihren Platz im Klassenzimmer setzte, hatte sie dafür schlicht keine Zeit mehr.