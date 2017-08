Rheinfelden Gustav Fischer hält Tourist-Info als Ersatz fürs Stadtmuseum zu klein

Der SPD-Stadtrat kritisiert in einer Stellungnahme, dass nach der Schließung des Stadtmuseums nicht für passenden Ersatz gesucht wird.

Für SPD-Stadtrat Gustav Fischer reicht der Schauraum bei der Tourist-Info nicht im Mindesten an, dem Thema Stadtmuseum gerecht werdende, Räume heran. „Die geistig kulturelle Nähe zwischen den beiden Einrichtungen ist so groß, wie die Übereinstimmung in Fragen der Ernährung zwischen einem Veganer und dem Leiter einer Großmetzgerei “, heißt es in einer Stellungnahme zum Bericht über den letzten Öffnungstag der Dauerausstellung im Haus Salmegg.

Darüber hinaus werde diese räumliche Krücke auch dem Verständnis zur Stadtgeschichte nicht gerecht. „Ich beklag’ mich ja nicht, dass das Stadtmuseum, wenn man es denn so nennen möchte, nun dem Verein für Kunst und Geschichte in Gänze überlassen wird.“ Was Fischer bemängelt, ist, „dass die Erstellung von Räumen für ein Museum der Rheinfelder Geschichte hinten an gestellt wird. Es ist diese Art von Laissez-faire, die ich verurteile: Zuerst etwas schließen und dann nach Ersatz zu suchen “.

Es gehe schlicht um die Realisierung von Räumen, in denen das Gedächtnis der Stadt dargestellt werden könne. „Bereiche, die unserer Gesellschaft den Platz geben, sich auf die Identität Rheinfeldens zu besinnen“, so Gustav Fischer weiter.

In wenigen Jahren bestehe der Zusammenschluss zwischen Nollingen und Warmbach zur Stadt Rheinfelden seit 100 Jahren. Einiges zu diesem Jubiläum sei schon in die Wege geleitet worden. „Warum nicht ernsthaft an ein Stadtmuseum herangehen? Unsere Geschichte gäbe es in jedem Fall her.“