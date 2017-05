Rheinfelden Guggenmusik D'Maximale: Vorsitzender Stefan Bozic macht weiter

Weil ihm das Jubiläumsjahr der Guggenmusik D'Maximale so viel Spaß gemacht hat, denkt der Vorsitzende nicht mehr ans Aufhören.

Eigentlich hat Stefan Bozic nach 21 Jahren als Vorsitzender der ersten Rheinfelder Guggenmusik D'Maximale ans Aufhören gedacht. Doch weil ihm das Jubiläumsjahr, in der die Clique das 50-Jährige feierte, soviel Spaß gemacht hat, ließ er sich nochmals für zwei Jahr an die Vereinspitze wählen. „Es ist ein toller Verein mit einer wunderbaren Kameradschaft, es macht einfach nur Spaß“, erklärte er bei der Hauptversammlung.

Bozic sprach von einem „langen und harten Jahr“. Insgesamt waren 60 Termine zu bewältigen, so viele wie noch nie zuvor. Dazu kamen 25 bis 30 Proben. Highlight war das Jubiläums-Wochenende mit Empfang und Ball. Ansonsten standen mit Narrentreffen, Piratenball, grenzüberschreitendem Umzug, Preismaskenball, Nierli-Essen, Ordensempfang, Kehrausball sowie weitere Auftritte in den Ortsteilen an. Angeschafft worden war zudem ein neues Kostüm (Schotten). Vom 25. bis 28. Mai steht der Jubiläumsausflug nach Rüdesheim an. Am 1. Juli ist Helferfest im Sportheim Eichsel. Und weiterhin: Teilnahme am 50. Trotttoirfest (25. bis 27. August), Proben-Wochenende in Wieden (20. bis 22. Oktober), Zunftabend Rheinfelden 26./27. Januar), internationales Guggenmusiktreffen in Schwäbisch-Gmünd (2. bis 4. Februar).

Die Guggenmusik