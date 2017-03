Rheinfelden Grundel macht sich im Fischzählbecken breit

Nicht im Rhein beheimatete Fischart breitet sich aus. Umweltexperte von Energiedienst beobachtet die Entwicklung genau.

Die Schwarzmund-Grundel ist nur ein kleiner, unscheinbarer Fisch. Er gehört aber nicht in den Rhein, dennoch befindet sich seit Neuestem bis Rheinfelden im Fluss. Michael Strittmatter, Gewässerwart und Vorsitzender im Fischereiverein Karsau, weiß noch nicht, was die plötzliche Invasion für die heimischen Fischarten bedeutet und ob Alarm geschlagen werden muss. Die aktuellen Erfahrungen, die in Warmbach gemacht wurden, legen aber nahe, dass Gefahr im Verzug ist. Innerhalb weniger Sekunden, so Strittmatter, sei das Fischernetz voll gewesen. Wer dort fische, „fängt nur Grundeln“. Der Eindringling, der, nach allem, was bekannt ist, mit der Schifffahrt über Donau, Main in den Rhein eingedrungen ist, hat es inzwischen bis in den Rheinhafen geschafft und bis zum Umgehungsgewässer unterhalb des neuen Kraftwerks, aber noch nicht bis Karsau.

Michael Strittmatter hat im Zuge des Monitorings des Bundesumweltamts selbst den bis zehn Zentimeter großen Fisch in Augenschein genommen. Dort wo einst das alte Kraftwerk stand und heute die Lockströmung ins Laichgewässer lotst, hat Strittmatter auf 30 Meter von Grundeln dicht besetzte Kammern gefunden. Auch in der Zählkammer wurden bei der Elektrobefischung Ende September 2016 zwei Grundeln herausgefischt, im Umgehungsgewässer habe sich bisher aber ihre Existenz nicht gezeigt.

Uni Basel befasst sich mit Thema

Wie weit die Invasion als Gefahr für den heimischen Bestand zu bewerten ist, vermag der Fischereiexperte noch nicht zu sagen, noch haben die Angler und Fischer hier damit „keine Erfahrung“. Aber die Uni Basel befasse sich bereits mit dem Thema in einem wissenschaftlichen Projekt. Der Energiedienst-Beauftragte für Umwelt, Jochen Ulrich, bestätigt, dass es wohl seit Kurzem auch Grundeln bis Rheinfelden gebe. Die noch laufende Fischzählung bestätige dies, aber mit rund 40 000 Fischen und vergleichbarer Artenzahl wie vor drei Jahren habe sich „am Artenreichtum nichts geändert“. Die Laube bildet weiter die Hauptart, ebenso heimisch sind Rotauge, Flussbarsch und Barbe, aber auch Äschen, Forellen und die Nase sind da. Ob das Auftauchen der Grundel ein Grund sei Alarm zu schlagen, vermag Ulrich nicht zu sagen. Wenn, dann müssten die Behörden dies tun, erklärt er. Bei Energiedienst wird jedenfalls die Entwicklung weiter beobachtet.