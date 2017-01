Rheinfelden Grünen-Ortsgruppe Rheinfelden demonstriert Geschlossenheit

Die Ortsgruppe der Grünen bestätigt Jörg Moritz-Reinbach als Sprecher und Anette Lohmann als Stellvertreterin bei der Hauptversammlung im Amt.

Die Ortsgruppe der Grünen bestätigte bei der Hauptversammlung im Danner bei den Wahlen ihren Vorstand mit Jörg Moritz-Reinbach an der Spitze. Zum Bundestagswahlkampf wollen sich die Grünen im Vorfeld nicht auf einen Koalitionspartner festlegen. In der Jägerstube hatten sich sechs Grüne und drei Interessierte eingefunden. Stellvertretende Sprecherin Anette Lohmann hielt ein Impulsreferat zum sozialen Wohnungsbau in Rheinfelden, das sie mit provokanten Thesen ausbaute. Das Problem des Wohnungsmangels erachtete sie als hausgemacht, obgleich sie viel Lob für die städtische Wohnungsbaugesellschaft übrig hatte.

Ihre Kritik richtete sich vornehmlich gegen private Investoren, die teure Wohnungen für Schweizer und gutverdienende Grenzgänger bauten, wovon aber die lokale Bevölkerung nicht profitierte. Zugleich sah sie das Problem, dass die städtische Infrastruktur im Bereich der Kleinkindbetreuung oder Naherholung nicht mithalten könne. In der Diskussion widersprach Beisitzer Wolfgang Hasselmann, dass man hier vorsichtig sein müsse, da auch Deutsche ins Elsass zögen, wo sie den schlechter verdienenden Franzosen die Wohnungen wegnähmen. Lohmann erläuterte, dass sie sich nicht gegen Schweizer aussprechen, sondern das Problem benennen wollte. Sie befürchtete, einen Verlust an Lebensqualität, wenn immer weitere Flächen zur Bebauung ausgewiesen würden, anstelle die Nachverdichtung zu forcieren. Das Thema des Ärztemangels im Landkreis kam dabei ebenfalls auf. Das Thema solle auf Kreisebene weiter verfolgt werden.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurden die Vorstandswahlen von Heinrich Lohmann vorgenommen. Zum Sprecher wurde wieder Jörg Moritz-Reinbach gewählt, zur Stellvertreterin Anette Lohmann und Wolfgang Hasselmann zum Beisitzer. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Moritz-Reinbach hielt fest, dass der Ortsverein ein turbulentes Jahr hinter sich habe, mit dem Bürgerentscheid zum Rheinsteg, dem erfolgreichen Landtagswahlkampf und der Kundgebung gegen Hass auf dem Kirchplatz mit 700 Beteiligten. „Es braucht Grüne im Land und auch in Rheinfelden, davon bin ich überzeugt“, so Moritz-Reinbach. „Als Grüne arbeiten wir mit an der Gesellschaft, die wir wollen: Vielfältig, offen und solidarisch.“ Er führte aus, dass es gerade in der Sicherheitsdebatte die Grünen für eine Balance zwischen Sicherheitsbedürfnissen und Freiheit brauche. „Im Bundestagswahlkampf wird es ganz viel um Innen- und Sicherheitspolitik gehen.“

Heinrich Lohmann sprach sich gegen eine Koalitionsbenennung im Vorfeld aus. „Wir sollten einen eigenen Wahlkampf betreiben und uns auch scharf von der SPD abgrenzen.“ Eine schwarz-grüne Koalition fand allerdings auch keine starke Befürwortung.

Als wichtiges Thema erkannten die Grünen die soziale Gerechtigkeit, besonders um Wähler der AfD zurück zu gewinnen. „Wir müssen die Wähler der AfD ernst nehmen und nicht einfach als rechts pauschalisieren“, erklärte Heinrich Lohmann und Moritz-Reinbach stimmte zu: Wir müssen klar zwischen den Wählern und den Demagogen unterscheiden. Diese Wähler sollten wir nicht abschreiben, sondern uns um sie bemühen.“ Einig waren sich die Grünen darin, dass die Wähler eine geschlossene und keine zerstrittene Partei wollten.

Mitglieder 25, Sprecher Jörg Moritz-Reinbach, Kontakt per E-Mail mail@moritz-reinbach.de