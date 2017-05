Rheinfelden Grüne wollen Veranstaltung der AfD im Bürgersaal verhindern

Die Fraktion im Gemeinderat stellt einen Antrag an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Die Stadt soll der AfD die Genehmigung nachträglich entziehen.

Die Grünenfraktion im Gemeinderat zeigt sich irritiert „von der kurzfristigen Genehmigung“ einer Wahlkampfveranstaltung der AfD im Bürgersaal und wendet sich deshalb mit einem Antrag an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, damit der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag nach § 24 Absatz 3 der Gemeindeordnung in der Angelegenheit unterrichtet wird. Angesichts der, so Lohmann wörtlich, „nicht auszuschließenden Gefahren für das Cityfest verlangen wir, dass die Genehmigung wieder zurückgezogen wird“.

Die Fraktion Grüne besteht in ihrem Antrag auf Unterrichtung und Information in mehreren Punkten. Sie fragt als Erstes danach, wann der Antrag auf die AfD-Veranstaltung gestellt und wann genehmigt wurde. Parallel dazu interessiert, wann der Antrag auf die Traditionsveranstaltung Cityfest gestellt wurde, die zeitgleich am 17. Juni stattfindet. Vor allem möchten die Grünen auch wissen, warum es der Verwaltung entgangen zu sein scheint, „dass das Cityfest alljährlich ab Fronleichnahm stattfindet“?

Antwort wird auch erwartet im Punkt, warum die Gefahr einer Kollision des Cityfestes mit der Wahlkampfveranstaltung im Rathaus nicht rechtzeitig erkannt und der Termin im Bürgersaal angesichts der damit verbundenen „erheblichen Sicherheitsrisiken“ nicht abgesagt worden sei. Die Grünen möchten außerdem von der Verwaltung wissen, was sie zu unternehmen gedenkt, um eine Gegendemonstration „in akzeptabler Nähe zum Rathaus trotz des Cityfestes zu gewährleisten“, damit das Fest nicht durch militante Aktionen gefährdet werde.

Die Grünen erklären ganz deutlich, dass sie es für „zu gewagt“ halten, das Cityfest mit der AfD-Veranstaltung zusammenprallen zu lassen. Aus Sicht der Fraktion seien militante Übergriffe nicht auszuschließen, erst recht nicht, dass auch der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland als Redner der Auftaktveranstaltung zur Bundestagswahl erwartet werde. Aus Sicht der Grünen habe es die Verwaltung versäumt, „alle rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um diese „rechtspopulistische mit rassistischen Argumenten auftretende Partei von Rheinfelden fernzuhalten“, erklärt Lohmann für seine Fraktion.