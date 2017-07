Rheinfelden Grün 07 bleibt der Stadt lange erhalten

Mit einer Strandolympiade für die Kleinen und einer Jazz-Matinee für die Großen wird das Jubiläum der Gartenschau gefeiert.

Der zehnte Geburtstag der Grün 07 wurde im Tutti-Kiesi mit einer Jazz-Matinee und einer Strandolympiade für Kinder begangen. Unter dem Vacono-Dome begeisterten Frl. Mayer’s Hinterhausjazzer das Publikum mit beschwingter Musik. Für 160 Personen war gestuhlt worden; und spätestens als die Teilnehmer des 3000-Schritte-Spaziergangs zum Grün-Jubiläum kamen (siehe Artikel oben), füllten sich alle Sitzplätze.

Die Akteure von heute und damals sind sich sicher, dass die Grün 07 die Stadt vorangebracht habe. In seiner Rede zählte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt aus der Gartenschau resultierende Entwicklungen auf, die er als nachhaltige Gewinne einstufte: Der Runde Tisch Stadtgrün wurde initiiert, die Brückensensationen ins Leben gerufen, der Adelberg verschönert und die Zusammenarbeit mit Rheinfelden/Schweiz intensiviert. Eine „nachhaltige Nutzung der besonderen Art“ sieht Eberhardt im sozialen Bereich mit über 100 Kindern am Tag in der Ferienbetreuung im Tutti-Kiesi. Den damaligen politischen Akteuren im Gemeinderat, von denen einige im Publikum saßen, und seinem Vorgänger Eberhard Niethammer sprach er ein Lob für die damalige Entscheidung aus: „Die Grün 07 wird für Generationen noch etwas bieten.“

Über den damaligen Organisator Kulturchef Claudius Beck meinte er, dass jemand sehr treffend zu ihm gesagt habe: „Der Herr Beck kam, sah und hat die Grün 07 gewuppt.“ Altoberbürgermeister Niethammer erklärte, dass für ihn das Tolle an der Gartenschau sei, dass es nicht einfach nach vier Monaten vorbei gewesen sei, sondern fortgesetzte Stadtentwicklung bedeutete. „Ich freue mich über die Entwicklung, wie es weitergegangen ist und wie es weitergeht“, sagte er. Beck hat sich bei der Planung für das Jubiläumsfest an der Grün 07 orientiert. „Das ist tatsächlich das Programm vom ersten Tag nach dem Eröffnungstag damals. Die Band hat gespielt und nachmittags war der Spieldrache da“, erklärte der Kulturamtsleiter. Für Kinder hatte das Spielmobil Freiburg eine Strandolympiade aufgebaut, bei denen die Kleinen auch in Teams gegeneinander bei Schwammstaffel, Zielspritzen oder Fische-Angeln antreten konnten. Nachmittags tummelten sich trotz des bescheidenen Sommerwetters begeistert Kinder bei den Wasserspielen. Auch durstig und hungrig musste beim Jubiläumsfest kein Besucher bleiben; bewirtet wurden sie von der Fasnachtsclique Steibruch-Hexer aus Nollingen.