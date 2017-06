Rheinfelden Großer Andrang auf dem Recyclinghof Werderstraße

Auf dem Recyclinghof Werderstraße ist wegen der Umbaus in Herten immer wieder viel los – nur über Pfingsten hielt sich der Ansturm in grenzen. Die Arbeiten in Herten sollen ab nächster Woche nach einer Pause wieder aufgenommen werden.

Mehr als 2000 Tonnen Wertstoffe und Müll sind im vergangenen Jahr auf dem Recyclinghof in der Werderstraße gesammelt worden. Dieses Jahr kommt auch der Müll aus Herten dazu, da der dortige Recyclinghof umgebaut wird. Die Arbeiten am künftigen Entwässerungssystems standen seit Mai jedoch still, da unerwartete Abfallablagerungen gefunden wurden.

Ab nächster Woche soll aber wie geplant weitergebaut werden, teilt die Abfallwirtschaft Lörrach mit. Die Mitarbeiter des Recyclinghofs in der Werderstraße sehen das Ganze eher gelassen. Es gab schon Tage, an denen der Hof wahre Anstürme erlebt hat, sodass sich die Autos bis auf die Straße zurückgestaut haben. Das würde man gerade jetzt erwarten, wo der Recyclinghof Herten geschlossen ist. Während der zweiten Pfingstferienwoche war davon aber nichts zu sehen.

Fünf Minuten vor Öffnung warten im Schatten der Hecke ein Mann mit Autoschlüssel in der Hand und eine Frau mit ein paar Kartons unter dem Arm. Ein Radfahrer, ebenfalls mit ein paar Kartons auf dem Gepäckträger, rollt langsam heran. Schlag 12 Uhr zieht ein Mitarbeiter das Tor auf. Der Mann steigt in sein Auto. Die Frau und der Radfahrer betreten den Hof, das Auto rollt hinterher. Seit sechs Jahren arbeitet Karl Bächle auf dem Recyclinghof Werderstraße. Eigentlich sei der Ansturm deutlich größer, seit Herten zu ist, sagt er. Vermutlich liege es an der Ferienzeit. „Wir haben mehr Stunden, aber wir kommen aus“, sagt er. Die Mitarbeiter in der Werderstraße wurden seit der Schließung des Nachbarhofs um zwei Kollegen verstärkt, die Fläche um 300 Quadratmeter vergrößert und die Öffnungszeiten um elf Stunden erweitert. Pro Schicht sind drei Mann im Einsatz.

Bevor die Kunden kommen, werden die Container geöffnet. Wenn ein Container voll ist, meldet das der Schichtführer dem Recyclingunternehmen in Maulburg (Remondis), welches einen neuen Container bringt und den leeren mitnimmt.

Die Abfallwirtschaft Lörrach teilt mit, dass im Jahr 2016 in Rheinfelden unter anderem 175 Tonnen Schrott, 58 Tonnen Haushaltsgroßgeräte, 115 Tonnen Elektrokleingeräte, 38 Tonnen Elektro-Schrott wie Monitore und Bildschirme und vier Tonnen weitere IT-Schrott gesammelt wurden. Papier und Kartonagen kommen zusammen auf 602 Tonnen und Altholz auf auf 683 Tonnen. Sperrmüll macht weitere 401 Tonnen aus. Insgesamt wurden 2215 Tonnen Wertstoffe und Schrott in Rheinfelden gesammelt. Im gleichen Zeitraum kamen in Herten 1836 Tonnen zusammen.

Metalle erzielen derzeit die höchsten Preise auf dem Markt, wie Christoph Weber vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft mitteilt. Darauf folgten Kartonagen, Papier und Elektroschrott. Seiner Aussage nach soll der Hertener Hof abhängig von Wetter und Baufortschritt voraussichtlich im Dezember wieder öffnen.

Solange lastet mehr Druck auf der Werderstraße. „Normalerweise ist das kein Problem. Es ist die gleiche Arbeit“, so Mitarbeiter Gustav Anhorn, der seit einem Jahr dabei ist. „Es ist nicht mehr Stress. Stress macht man sich selber.“ Manchmal müsse man mit Kunden diskutieren, dass anders als in Herten kein Grünschnitt angenommen werde. Aber ihn ärgere es eigentlich nur, wenn Leute ihre Sachen einfach vor dem Tor abstellten oder irgendwo hinwürfen. „Den Besen haben wir schon mal öfter in der Hand.“

Montag: 13 bis 17 Uhr, Dienstag: 12 bis 17 Uhr, Mittwoch: 12 bis 17 Uhr, Donnerstag: 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Freitag geschlossen, Samstag: 8 bis 15 Uhr.