Rheinfelden Große Resonanz bei Silvesterkonzert in der St. Josefskirche

Ein musikalisches Treffen der Kulturen: Beim Silvesterkonzert „Bach meets Classic“ tritt der Frauenchor „Chorale Africaine“ aus Basel auf und begeistert mit Intensität, Vitalität und Hingabe. Die Organistin Irmtraud Tarr überzeugt mit virtuosem Orgelspiel.

Zwei Welten und Kulturen begegneten sich beim Silvesterkonzert „Bach meets Afrika“ in der voll besetzten St. Josefskirche: zum einen die Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, grandios gespielt von Irmtraud Tarr, zum anderen die afrikanischen Gesänge, die der Frauenchor „Chorale Africaine“ aus Basel in mitreißender Emotionalität vortrug.

Das unkonventionelle Programm erwies sich als Publikumsmagnet. Die 500 Programmzettel waren schnell vergriffen und es mussten zusätzliche Stühle aufgestellt werden, weil alle Kirchenbänke besetzt waren und der Andrang mit mehr als 600 Zuhörern überwältigend war. Bürgermeisterin Diana Stöcker nannte es in ihrer Begrüßung „ein spannendes Experiment“, die afrikanischen Stimmen und das Orgelschaffen Bachs aufeinander treffen zu lassen. Stöcker dankte Organistin Irmtraud Tarr, die seit 30 Jahren mit ihrem Mann Edward und Gastmusikern die Tradition der Silvesterkonzerte hoch hält, zuerst in Eichsel und seit sechs Jahren in Rheinfelden.

Auch dieses Mal wirkte die Orgelkünstlerin als glänzende Interpretin und fantasievolle Programmgestalterin. Im Wechsel agierten Tarr auf der Orgelempore und der afrikanische Chor, der im Altarraum überlieferte spirituelle Lieder und geistliche Gospels in kamerunischen Sprachen sang, teils A-cappella, teils begleitet von Gitarre und Perkussion. Traditionell gekleidet in leuchtend orangefarbenen, gemusterten Gewänder brachten die Sängerinnen und ihre Begleitmusiker eine besondere Farbe in dieses Konzert zum Jahresausklang. In den Gesängen „Sango Jesus Christus“, „A nu bobi o ben mboa“ und „Zaché“ faszinierte der an der französischen reformierten Kirche in Basel entstandene Frauenchor unter dem Dirigenten Yves Lobe-Manga durch große Intensität, Vitalität und Hingabe.

Bei diesem afrikanischen Gesang war alles in Bewegung, wurden Stimmen, Körper, Geist und Seele in Schwingung gebracht. Mit ihren schönen, warmen, volltönenden Stimmen und ihrer lebensvollen Ausstrahlung brachten die Sängerinnen die rhythmische und melodische Kraft dieser traditionellen Gesänge authentisch und gefühlvoll zur Wirkung.

Auf einer Video-Leinwand im Kirchenraum konnten die Besucher auch optisch das Spiel der Organistin auf der Orgelempore verfolgen und sehen, wie agil und virtuos auch ihre Pedalarbeit ist, wenn sie mit ihren goldfarbenen Orgelschuhen leichtfüßig auf dem Pedal „tanzt“. Irmtraud Tarr eröffnete den Abend zusammen mit Edward Tarr an der Trompete mit dem ruhigen, besinnlichen, kantablen Choral „Das alte Jahr vergangen ist“. Auch in weiteren meditativen Chorälen wie „Nun komm der Heiden Heiland“, „Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter“, Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und „Vor deinen Thron tret ich hiermit“ beeindruckte Irmtraud Tarr durch feinfühlige Registrierung und feinsinniges Herausarbeiten und Verzieren des Cantus firmus.

Als Orgelvirtuosin trumpfte Tarr in Bachs Chromatischer Phantasie und Fuge BWV 903 in einer Bearbeitung für Orgel von Max Reger auf. Nicht minder eindrücklich war die Sinfonia aus Bachs Ratswahl-Kantate in einem Orgel-Arrangement von Alexandre Guilmant, die Irmtraud Tarr sehr dynamisch in feierlichem Glanz erstrahlen ließ. In der Zugabe gesellte sich die Organistin zu dem Gastchor und bewegte sich mit im beschwingten Rhythmus der afrikanischen Vokalmusik – eine gelungene Begegnung der Kulturen.