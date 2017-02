Rheinfelden Größte Solaranlage des Landkreises liefert bald Strom für 1000 Haushalte

Der größte Solarpark des Landkreises Lörrach ist am Donnerstag eröffnet worden. Mehr als 11.000 Module liefern Energie von der früheren Deponie in Herten.

In Rekordzeit ist südlich der B 34 der größte Solarpark des Landkreises Lörrach entstanden. Innerhalb von sechs Wochen sind Ende des vergangenen Jahres mehr als 11.000 Solarmodule auf der ehemaligen Deponie in Herten errichtet worden. Betrieben wird die Anlage von einer Kooperation der Elektrizitätswerke Schönau (EWS) sowie der Genossenschaften Bürgerwindrad Blauen und Bürgersolar Hochrhein.

Dass bei der gestrigen Eröffnung der Himmel bedeckt war, war nicht weiter schlimm und bescherte höchstens den Teilnehmern kalte Finger und Füße. Denn noch liefert das Drei-Megawatt-Kraftwerk keinen Strom. Voraussichtlich ab März wird der Solarpark rund 1000 Haushalte im Jahr mit Energie versorgen. „Dann wird auch die Sonne scheinen“, versprach Willi Mangold, Vorstand der Bürgersolar Hochrhein.

Die vor fünf Jahren gegründete Genossenschaft hatte die Idee, auf der ehemaligen Hausmülldeponie eine Solaranlage zu errichten. „Aber für uns war das nicht alleine zu stemmen“, berichtete Mangold. Also klopfte die Bürgersolar bei den Elektrizitätswerken Schönau an. „Wir hatten das Projekt gar nicht auf dem Schirm“, erzählte dessen Vorstand Alexander Sladek. Dritter im Bunde für das 2,5-Millionen-Euro-Projekt wurde die Genossenschaft Bürgerwindrad Blauen, die sich normalerweise der Windkraft verschrieben hat. „Wind und Sonne ergänzen sich“, sagte deren Vorstand Peter Schalajda.

Den langen Weg von der Deponie zur Solaranlage schilderte die Hertener Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller. „Es handelt sich um einen totalen Wandel von einem Dreckloch zu einer Anlage zur Gewinnung von Sonnenenergie“, freute sie sich und erinnerte, wie sehr die Bevölkerung jahrelang unter der ehemaligen Abfallgrube gelitten hatte. Müll aus anderen Gemeinden wurde in großen Mengen nach Herten gekarrt. In einem Artikel des „Stern“ mit der Überschrift „Der letzte Dreck – Hausmülldeponien im Test“ erhielt die Deponie in den 1980ern sogar die Note Sechs, erzählte die Ortsvorsteherin. Ihren Dank an die Betreiber überreichte sie in Form einer Sonne aus gebackenem Teig. „Das ist unsere südlichste Anlage, näher an die Sonne kommen wir in Deutschland kaum“, sagte Josef Pesch von den EWS.

Ulrich Hoehler, Erster Landesbeamter des Landkreises Lörrach, lobte die Anlage: „Auf einer ehemaligen Deponie gibt es nichts Besseres zu tun.“ Oberbürgermeister Klaus Eberhardt wünschte den Betreibern „gute Erträge“ und sagte über den Solarstrom: „Es ist die einzige verlässliche, regenerative Energie, die wir bei uns anbieten können.“ Bei der Eröffnung wehte zwar ein kalter Wind, doch reiche dieser nicht aus, um Energie zu produzieren. Das Stadtoberhaupt hofft daher auf weitere Solaranlagen in Rheinfelden.

Eine Chronik