Rheinfelden/Schweiz Grenzwächter nehmen Diebe fest und finden bei ihnen Einbruchswerkzeug

Mitarbeitende des Grenzwachtkorps haben in Rheinfelden ein Fahrzeug mit vier Personen kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass zwei der Personen wegen Diebstahls zur Verhaftung ausgeschrieben waren.

Am Freitag, 12. Mai, kontrollierten Mitarbeitende des Grenzwachtkorps beim Grenzübergang Rheinfelden Autobahn ein in Frankreich immatrikuliertes Fahrzeug.Die drei Männer und die Frau im Alter von 39 bis 52 Jahren stammen aus Osteuropa. Bei der Zollkontrolle fanden die Grenzwächter in einer Tasche, mutmaßliches Einbruchswerkzeug wie Schraubenzieher, Brecheisen und diverse Handschuhe unter dem Reisegepäck.Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde festgestellt, dass die 52-jährige Frau zu drei Monaten und ihr 40-jähriger Begleiter zu fast neun Monaten Haft ausgeschrieben waren.Weitere Abklärungen ergaben, dass alle vier Personen bereits wegen Diebstahls im In- und benachbarten Ausland bekannt sind. Für weitere Ermittlungen wurden alle vier Personen der Kantonspolizei Aargau übergeben.