Rheinfelden Grenzüberschreitender Austausch über Verkehrsfragen am Hochrhein

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Franco Mazzi rufen ein Verkehrssymposium ins Leben.

Einen langen Atem brauchen nicht nur Verkehrsteilnehmer am Hochrhein – langen Atem haben auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und sein schweizerischer Kollege Franco Mazzi bewiesen. Zweieinhalb Jahre sind vergangen, seit die beiden ein grenzüberschreitendes Gespräch zum Thema Verkehr anvisiert haben. Am Donnerstag nun werden sich kommunale und regionale Vertreter im Bürgersaal darüber austauschen. Mit dabei sind nicht nur etliche Bürgermeister und Gemeinderäte der Region, Landrätin Marion Damann sowie ihr Waldshuter Kollege Martin Kistler, sondern auch Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer sowie Regierungsräte aus den Kantonen Basel, Baselland und Aargau.

Die Organisation haben Mazzi und Eberhardt an den Regionalverband Hochrhein und die Agglo Basel übergeben. „Damit wir nicht in den Verdacht geraten, unser eigenes Süppchen zu kochen“, so Eberhardt am Donnerstag auf Nachfrage. Mazzi und er treffen sich monatlich, um sich über gemeinsame Themen auszutauschen; einmal im Jahr findet zudem ein Gespräch mit der Zollinspektion und den Straßenbaubehörden statt. So entstand die Idee, ein großes Verkehrsgespräch zu initiieren – an der beide beharrlich gearbeitet und für die sie Land auf, Land ab geworben haben.

Schweizer Autobahn ist überlastet

„Auf Schweizer Seite spitzt sich die Situation noch mehr zu, so mein Eindruck“, sagt Eberhardt. So sei die A3 zwischen Zürich und Basel in den Spitzenstunden bereits jetzt nicht mehr ausreichend – die Folge ist Ausweichverkehr. Doch auch auf badischer Seite lässt sich aktuell beobachten, dass gewisse Knotenpunkte völlig überlastet sind. Seit der kompletten Sperrung der Warmbacher Straße staut sich der Verkehr an der Kreuzung Rheinfelden/Mitte und B 316. „Legen wir die prosperierende Entwicklung der Region zugrunde, kommen wir so vielleicht noch ein paar Jahre hin“, meint Eberhardt. Aber bereits jetzt müsse man sich Gedanken machen, wie Verkehr in zehn, 15 oder 20 Jahren gelenkt werden könne.

Und trägfähige Konzepte für einen Verkehr der Zukunft müssen gerade am Hochrhein zwischen Waldshut und Basel überregional betrachtet werden – findet auch Agglo-Geschäftsführer Patrick Leypoldt. „Wo liegen die Herausforderungen, welche Lösungsansätze kann es geben“, fasst er die Kernfrage des Symposiums zusammen. Der Hochrhein sei ein unglaublich anspruchsvoller Raum mit viel Dynamik. „Da gibt es etliche Fragen zu klären.“

Dass dabei Rad- und Fußgängerströme nur am Rande gestreift werden, erklärt Leypoldt so: „Das wäre, wie wenn man ein Radwegenetz für Europa betrachten würde.“ Dieses Thema sei eher lokal zu bewältigen. Lokal wird’s bei der Veranstaltung, zu der keine Bürger oder Verbände geladen sind, in der ersten Gesprächsrunde schon. „Die Vertreter der Kommunen dürfen sagen, wo ihnen der Schuh drückt, aber vielleicht auch, welche Erfolgsgeschichten es gibt“, so Leypoldt.

Grenzgänger und S-Bahn als Thema

In einer zweiten „Diskussions-Arena“ sind dann die regionalen Vertreter an der Reihe. Insgesamt werden 120 Teilnehmer im Bürgersaal erwartet, moderiert wird die Veranstaltung von SWR und SF. Eberhardt wird auf jeden Fall die Grenzgänger ansprechen und das Thema Regio-S-Bahn. „Es ist wichtig, nicht nur die Straßen zu betrachten, sondern auch die Schienen.“ Die Veranstaltung am Donnerstag sei als Auftakt zu sehen. „Ich betrachte es schon als etwas Besonderes, dass es hier stattfindet und alle wichtigen Schaltstellen dabei sind“, so Eberhardt. Auch, dass das Regierungspräsidium jetzt einen Interreg-Antrag für ein Verkehrsgutachten gestellt habe, gehe auf das beharrliche Vorantreiben des Symposiums zurück. „Da bin ich mir ziemlich sicher“, so Eberhardt.