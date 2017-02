Rheinfelden/Herten Grabbestei gibt Rätsel auf

Der Ortschaftsrat Herten diskutiert in seiner Sitzung ausgiebig über die Herkunft des Namens und über eine Plakette am Eigenturm.

Wie ist der Hertener Grabbestei zu seinem Namen gekommen? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Hertener Ortschaftsräte in ihrer Sitzung am Dienstag. Auslöser für die Diskussion war eine Anfrage des SPD-Ortschaftsrates Martin Koschmieder an die Verwaltung. Er hatte am Eigenturm ein Schild bemerkt, das auf den „Rappenstein“ hinwies. Der Rappenstein wird jedoch wiederum meist auf Alemannisch als „Grabbestei“ bezeichnet. Daher sprach sich der SPD-Ortschaftsrat auch in der Sitzung am Dienstag für eine einheitliche Bezeichnung aus. Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller hatte derweil die Stadtarchivarin Sabine Diezinger eingeschaltet. Sie bemühte etymologische Bedeutungen des Namens „Rabe/Rappe“ und kam zum Schluss, dass es sich dabei um einen großen, kräftigen Vogel mit schwarzem Gefieder und starkem Schnabel handelt, der wie viele andere Vogelarten lautnachahmenden Ursprungs sei.

Bei einem Rappen könnte es sich indes auch um ein schwarzes, meist edles Pferd handeln, das so schwarz ist wie ein Rabe. Eine weitere Deutung brachten Stadtrat Alfred Winkler und auch Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller ins Gespräch. Danach würde man in einem der Bücher von Heimatforscher Erhard Richter auch von einem Rappenklapf sprechen, was auf einen Gewann-Namen schließen lasse. Danach gehe der erste Teil des Namens auf einen Rabe/Rappe zurück, während der Begriff „Klapf“ sowohl für Fels als auch für Krach verwendet wurde. Da man jedoch im Rebgebiet von Herten keine Felsen vorfindet, gehe man davon aus, dass der Name „Klapf“ von Krach herrühre, was wiederum bedeute, dass dieser von lärmenden Raben herstamme. Dies hänge wiederum mit dem Namen „Grabbestei“ zusammen, der oberhalb aus der Plateaukante des Dinkelberges herausragt, so Erhard Richter in seinen Ausführungen.

Eine Verständigung auf eine nunmehr richtige Deutung kam in der Sitzung des Ortschaftsrates indes nicht zustande. Vielmehr stellte SPD-Stadtrat Alfred Winkler auch die Ausführungen von Richter in Frage. Wörtlich meinte er: „Ich han am Grabbestei scho viel gseh, aber no nie lärmende Rabe oder Grabbe.“