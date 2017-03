Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Glasfaserkabel werden über Strommasten zwischen Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen verlegt

Freiluftmonteure arbeiten in bis zu 30 Meter Höhe, um Glasfaserkabel für schnelles Internet zu verlegen.

Damit die Stromversorgung sicher und stabil funktioniert, werden die Leitungsnetze laufend verbessert und, wenn nötig, auch Leitungen ausgetauscht. Dies gilt inzwischen auch für die sogenannten Lichtwellenleiter-Kabel, über die die heißbegehrten Internetverbindungen laufen. Um die Internetverbindungen zwischen dem neuen Gewerbegebiet „Einhäge“ in Rheinfelden und der Doppelgemeinde Grenzach-Wyhlen künftig zu verbessern, werden derzeit neue Glasfaserkabel über die bestehenden Hochspannungs-Leitungen verlegt.

In vollem Gange sind die Arbeiten zurzeit im Gebiet des Altrheins in Wyhlen, wo Techniker aus Brandenburg im Auftrag von Energiedienst die alten Lichtwellenleiter-Kabel in luftiger Höhe entfernen und die neuen Glasfaserkabel über die 20 KV-Leitungen verlegen. Ralf Waßmer, Abteilungsleiter Netzinfo und Messtechnik von Energiedienst, bestätigte dies auf Nachfrage und unterstrich, dass die neuen Leitungen zunächst hauptsächlich dem Unternehmen Energiedienst selbst für die Messdatenerfassung und zum Telefonieren dienen sollen. In Koordination mit dem Zweckverband Breitbandkabel im Landkreis Lörrach würden die neuen Glasfaserkabel künftig aber auch der Verbesserung der Internetverbindungen dienen.

Dass bei den Arbeiten auch die Arbeitssicherheit eine große Rolle spielt, kann man vor Ort im Altrheingebiet feststellen, wo entlang der 20 KV-Hochspannungsleitungen, in unmittelbarer Nähe des dort verlaufenden Feldweges, Gerüste aufgestellt sind. Sie bieten Sicherheit, sollte mal eines der Kabel nach unten stürzen. Geplant ist auch, dass die neuen Glasfaserkabel über Muffen – also Bauelemente, die zur unterbrechungsfreien Verbindung zweier Rohre oder Kabel eingesetzt werden – weiter auf die 110 KV Strommasten verzweigt, um dann auch über diese Masten weitergeführt zu werden. Sobald die neuen Glasfaserkabel im Altrheingebiet in Richtung 110 KV-Masten an der B 34 und in unmittelbare Nähe zur Bahnstrecke verlegt, werden darüber hinaus gesonderte Sicherheitsmaßnahmen während der Arbeiten vornehmen. Das sagt Markus Wirth, einer der Techniker der Firma Edison aus der Wustermark in Brandenburg, die im Auftrag von Energiedienst die neuen Kabel über das Freileitungsnetz verlegen. Dazu würden auch entsprechende Rollengehänge zählen, um den Verkehr auf der Bundesstraße und der Bahnlinie zu schützen, so Wirth.

Ganz ungefährlich sind die Arbeiten aber auch für die Freileitungsmonteure nicht. Sie müssen in Höhen zwischen 25 und 30 Metern, bei teils eisigen Temperaturen, arbeiten und unterliegen deshalb ganz besonderen Sicherungsrichtlinien, erläutert der Techniker. Die Arbeiten an den Strommasten werden noch in den kommenden Wochen weitergeführt und sollen am Kraftwerk Wyhlen, in Bezug auf die 20 KV-Leitungen, zunächst enden. In Richtung Norden gehen die Arbeiten dann über die 110 KV Strommasten weiter.