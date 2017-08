Rheinfelden Gitter und Betonsperren sorgen für Sicherheit beim Trottoirfest

Die Vorbereitungen fürs Trottoirfest, das heute Abend mit dem Fassanstich beginnt, laufen auf Hochtouren.

60 Kühlschränke, 280 Garnituren und 40 Matratzen braucht es für das Trottoirfest 2017 – ein Rundgang mit den Cheforganisatoren über das Jubiläumsfest im Aufbau, der in einem zwölf Tonnen schweren Laster beginnt und bei einer zwei Meter zu kurzen Bude endet.

Kurz nach 15 Uhr fährt Truppführer Nino Reif mit vier seiner Kollegen vom THW-Ortsverein Rheinfelden im zwölf Tonnen schweren THW-Laster auf der A 861 Richtung Schweizer Grenze. Dies ist keine alljährliche Tätigkeit zur Vorbereitung des Trottoirfests; denn die vier Männer und eine Frau in Blau holen in Begleitung von Trottoirfestchef Thomas Schmiederer 40 Matratzen aus dem Zivilschutzlager im Augarten im Schweizer Rheinfelden ab. Auf ihnen werden von heute bis Sonntag in der Schillerschule die Marinettes schlafen, die jungen Rollschuhfahrerinnen aus Fécamp, die nach mindestens zwei Jahrzehnten zum Jubiläum wieder zurück ans „Fest der Feste“ kehren.

Die Matratzen lagern im Atomschutzbunker unter der Schulanlage im Augarten, wo der Rheinfelder Zivilschutz, das Schweizer Pendant zum THW, seine Gerätschaften lagert. Bis zu 120 Menschen haben in diesem Bunker, von denen es in der Schweiz rund 300 000 gibt, Platz, wie ihr Kontaktmann erklärt. In den Bunker passen auch weit über 40 der blauen Matratzen, von denen die THWler aber nur diese Anzahl mitnehmen. Die Rückfahrt endet bei der Turnhalle in der Schillerschule wieder in Badisch-Rheinfelden. Dort müssen die THWler allerdings noch eine knappe halbe Stunde auf den Schlüssel warten: Offensichtlich gab es ein Missverständnis beim Hausmeistertermin.

Nachdem die Matratzen versorgt sind, fährt Schmiederer in die Innenstadt zur Alten Landstraße, wo bereits viele Männer in der für den Spätsommer überraschend stechenden Sonne mit Wandteilen, Querbalken und Dachflächen zugange sind: Der Aufbau der Buden des Trottoirfests hat bereits am Montag begonnen. Zusammen mit seinen Kollegen vom Trottoirfestverein, Helmut Augsten und Bruno Dürrholder, begutachtet Schmiederer die Aufbauten auf dem Friedrichplatz, der dieses Jahr erstmals in die Festmeile integriert werden wird. Ein Straßenfest, besonders ein so altes wie das Trottoirfest, ist ein perfekter Spiegel der Gesellschaft und ihrer Mentalität: Elefanten und Kamele, wie sie sich in den Siebzigern noch relativ frei auf dem Fest bewegten, sind heute undenkbar: 2009 nach dem Love-Parade-Unglück mussten die Organisatoren erstmals Lagepläne der Buden für das Sicherheitskonzept vorlegen; seit einigen Jahren gibt es Taschenkontrollen gegen den übermäßigen Konsum mitgebrachter Spirituosen; und 2017 werden nach dem Attentat in Barcelona erstmals auch Betonsperren in den Zufahrtsstraßen platziert. Mit Gitter und ausgegossenen Betonringen wird so ein möglicher Angriff in der Friedrichstraße abgebremst. Das wurde in der Lagebesprechung am Mittwoch mit der Stadt vereinbart. „Es ist, wie es ist“, sagen die drei zur Entwicklung.

Festfamilie hält zusammen

Es ändere jedenfalls nichts an dem Zusammenhalt der Trottoirfestfamilie, wie Schmiederer später sagen wird. Gleich am Eingang des Areals stoßen die drei auf Heinz, Martin und Marco aus Neumarkt. Sie gehören zum 16-köpfigen „Gehsteigtrupp“ – in Ermangelung des Wortes „Trottoir“ im Südtiroler Dialekt – des Freundeskreises in Neumarkt, der zum zehnten Mal die aufwändige Bude neben dem Danner aufbaut. Eine Woche Urlaub müssten sie dafür nehmen, sagt Marco. Einige Meter hinter den Südtirolern treffen die Festorganisatoren auf ein bekanntes Gesicht: Nino Reif hat seine THW-Uniform ausgezogen und hilft nun tatkräftig beim Aufbau der Wildsaubar. Beim TuS Herten stellt Augsten fest, dass er zwei Meter zu viel Platz für die Bude eingezeichnet hat, 15 statt 13 Meter. Die Bude wird wohl kaum geschrumpft sein, scherzt er. Macht nichts, nur andersrum wäre es ein Problem gewesen.

Jörg Baumgartner vom Getränkehandel taucht auf und fragt, wann die Schlössle-Hexen ihre Garnituren abholen. Die Fasnachtsclique habe ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt, informiert Augsten. Baumgartner hat aufgrund der Lage seines Geschäfts auf der Festmeile das Monopol außer beim Wein. 280 Garnituren und 60 Kühlschränke verteilt er in den Buden. Schon sein Vater Helmut war von Anfang an dabei auf dem Trottoirfest.

Auf dem halblegalen Parkplatz am Ende der Elsa-Brandström-Straße sind vom Umzug auf den Friedrichplatz nur die Boxautos zurückgeblieben – übrigens neben einer Schießbude die einzige kommerzielle Attraktion. Schmiederer erzählt: Weil die Trottoirfest-Organisatoren auf Privatgelände nicht Autos abschleppen lassen dürfen, sei er auf den guten Willen der Halter angewiesen, sie wegzufahren. Das klappte 2016 bei einem Auto, deren Halterin im Urlaub war, nicht. „Wir haben dann Gitter drumrum aufgestellt; und alle dachten, das Auto sei der Hauptpreis eines Gewinnspiels“, lacht er.