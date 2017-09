Rheinfelden Gewölbekeller in Eichsel birgt viele Kunstschätze

Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es Führungen durch den neuen Ausstellungsraum in Eichsel. Unsere Mitarbeiterin Roswitha Frey war bei einer dabei.

Im strahlenden Sonnenschein wartet eine kleine Gruppe vor der St. Galluskirche. Ortsvorsteher Reinhard Börner führt die interessierten Besucherinnen die Treppen hinunter zum alten Gewölbekeller des Pfarrhauses und schließt die Türe auf zum Ausstellungsraum für Kirchenschätze in Eichsel. „Das war früher ein Lagerraum“, erklärt Reinhard Börner den aufmerksamen Teilnehmerinnen dieser sonntäglichen Führung durch diese „Schatzkammer“. Dabei werden die Kostbarkeiten sakraler Kunst, die mit der Legende der drei Heiligen Jungfrauen Kunigundis, Mechtundis und Wibrandis und dem Patron der Kirchengemeinde Eichsel-Adelhausen, St. Gallus, zu tun haben, näher in Augenschein genommen und erläutert.

Der renovierte Ausstellungsraum ist noch nicht ganz fertig eingerichtet. Der Ortsvorsteher zeigt auf eine leere Vitrine, die für eine Mondsichelmadonna vorgesehen ist. Demnächst soll die historische Madonnenstatue aus Karsau, die aus Privatbesitz stammt und von der Stadt erworben wurde, in der Vitrine präsentiert werden. Wie Börner weiter verrät, soll auch die alte mechanische Kirchturmuhr, sobald sie gereinigt und wieder zusammengefügt worden ist, auf einem Gestell aufgebaut werden. Außerdem werden Halterungen angebracht für drei Glocken, kleine Nachbildungen der originalen Glocken. Diese extra angefertigten Glocken im Kleinformat müssen aber erst noch gegossen werden, der Auftrag sei schon erteilt.

Neugier und Interesse weckt ein mit einer Glasplatte abgedeckter Hohlraum unter dem original erhaltenen Sandsteinboden. „Wahrscheinlich hat man früher hier Lebensmittel aufbewahrt“, mutmaßt Börner. „Das war wohl damals wie eine Art Kühlschrank, wo man Sachen gekühlt lagern konnte“, meint eine Besucherin.

Der Ortsvorsteher lenkt den Blick auf die Prunkstücke: die Fragmente eines spätgotischen Flügelaltars aus der Zeit um 1530. Erhalten geblieben sind davon nur zwei Altarflügel. Der eine stellt die Heilige Ursula mit Pfeil dar, der andere die Heilige Genovefa mit Kerze. „Es ist wunderbar, wie plastisch und detailgenau die Figuren dargestellt sind“, hebt Börner die kunsthistorische Qualität dieser bildhauerisch wertvollen Reliefs hervor, die wohl aus dem Umkreis von Hans Holbein dem Jüngeren stammen.

Entdeckt wurden die Altarflügel einst in der Marienkapelle in Niedereichsel. „Sie sind sicher das Wertvollste, was wir hier haben“, meint Börner. Nicht minder kostbar und bedeutungsvoll sind die drei Statuen der heiligen Kunigundis, Mechtundis und Wibrandis, die hinter Vitrinenglas in farbigem Glanz erstrahlen. Aus Lindenholz geschnitzt wurden diese prächtigen, in elegante Gewänder gehüllten Figuren aus der Zeit um 1768.

Wie Börner erzählt, waren einige der sakralen Ausstellungsstücke einst auf dem Speicher des Pfarrhauses und in der alten Sakristei gelagert und teilweise „Wind und Wetter“ ausgesetzt, und mussten erst restauriert werden. Im Zentrum des Ausstellungsraums ist der prachtvolle Prozessionshimmel aus dem 19. Jahrhundert aufgebaut, bei der Prozession getragen wird. Auch er habe diesen Prozessionshimmel schon einmal mitgetragen, erzählt Börner. Der Brokat-Himmel spannt sich über der Reliquienmonstranz von 1620. Die Besucherinnen bewundern, wie kunstvoll und filigran diese reich verzierte Monstranz gearbeitet ist, in der eine Reliquie der heiligen Jungfrauen aufbewahrt wird. Ausgiebig bewundert wird auch die Jungfrauen-Fahne von 1906, die vor 13 Jahren restauriert wurde. „Wie schön sie glänzt“, staunt eine Besucherin. Die Fahne wird noch immer beim Eichsler Umgang getragen. Beim Anblick dieser Ausstellungsstücke entspinnt sich ein angeregtes Gespräch über die Heiligenverehrung und die Prozessionen in dem Dinkelbergort.

Wie lebendig die Legende um die drei Heiligen Jungfrauen nach wie vor ist, zeigt sich an den vielen Fragen, Bemerkungen und Anmerkungen. Eine Frau aus Eichsel berichtet von ihrem Großvater, der ein Fläschchen mit Wasser von der Quelle aufbewahrte, dem man heilende Wirkung zusprach. Bei Augenentzündungen wurde das Wasser angewendet und dann die Flasche geschlossen und im Keller verwahrt.

Große Aufmerksamkeit weckt auch das stattliche Bildnis des St. Gallus, des Patrons der Kirchengemeinde Eichsel-Adelhausen. Das 1840 von Joseph Vollmar gemalte Ölgemälde, das St. Gallus in einer Landschaft mit Kirche zeigt, hing früher im Pfarrhaus. Viele Erinnerungen und Anekdoten, die von den Besuchern erzählt werden, machen den Rundgang anschaulich. Wie Reinhard Börner erklärt, gab es früher eine Verbindungstüre vom Pfarrhaus in den Gewölbekeller. Dieser direkte Zugang wurde bei der Renovation aber zugemauert und eine Lüftung und Klimaanlage eingebaut, um ideale Bedingungen zu schaffen für die historischen Sakralkunstwerke.

Jeden ersten Sonntag im Monat um 11.30 Uhr gibt es eine Führung durch den Ausstellungsraum für Kirchenschätze im Gewölbekeller des Pfarrhauses in Eichsel abwechselnd von Reinhard Börner, Hans Strobel und Birgit Eichkorn.